Австралийские красавцы-пожарные сфотографировались с редкими животными для календаря

Пожарные из Австралии выпустили очередной календарь, для которого снялись в обнимку с животными-эндемиками. Мужественные борцы с огнем в 24 раз показали рельефные торсы для того, чтобы собрать деньги для работающей при Зоопарке Австралии клинике дикой природы, сообщает Joinfo.ua.

Календарь для любителей животных

Календарь под названием Firefighters calendar выпускают с 1993 года, привлекая таким образом внимание общественности к той или иной проблеме, а собранные за это время средства исчисляются суммой в 2, 5 миллиона долларов.

В этот раз пожарные позировали на территории одного из местных зоопарков. Новый выпуск календаря Firefighters calendar будет подготовлен в шести версиях, среди которых будет и вариант специально для любителей животных: для него мужественные красавцы пропозировали в обнимку с редкими животными, обитающими только в Австралии – коалой, вомбатом и кенгуру.

Журналист ДжоИнфоМедиа Злата Перова напоминает, что недавно блогер Брианна МакДоннел выпустила календарь, для съемок в котором пригласила моделей plus-size.





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