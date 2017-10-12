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Австралийские красавцы-пожарные сфотографировались с редкими животными для календаря

Пожарные из Австралии выпустили очередной календарь, для которого снялись в обнимку с животными-эндемиками. Мужественные борцы с огнем в 24 раз показали рельефные торсы для того, чтобы собрать деньги для работающей при Зоопарке Австралии клинике дикой природы, сообщает Joinfo.ua.


Календарь для любителей животных


Календарь под названием Firefighters calendar выпускают с 1993 года, привлекая таким образом внимание общественности к той или иной проблеме, а собранные за это время средства исчисляются суммой в 2, 5 миллиона долларов.


В этот раз пожарные позировали на территории одного из местных зоопарков. Новый выпуск календаря Firefighters calendar будет подготовлен в шести версиях, среди которых будет и вариант специально для любителей животных: для него мужественные красавцы пропозировали в обнимку с редкими животными, обитающими только в Австралии – коалой, вомбатом и кенгуру.


Журналист ДжоИнфоМедиа Злата Перова напоминает, что недавно блогер Брианна МакДоннел выпустила календарь, для съемок в котором пригласила моделей plus-size.




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