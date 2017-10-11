Ученые нашли недостающую половину материи вселенной





Ученым впервые удалось найти недостающую часть материи во вселенной, сообщает Joinfo.ua.

Вы, наверное, слышали об охоте на темную материю, таинственную субстанцию, которая, как считается, пронизывает вселенную. Ее существование подтверждает сила гравитации, которую она создает. Но наша модель вселенной также подразумевает, что в космосе должно быть примерно вдвое больше вещества, чем мы наблюдали до сих пор.





Газ, связывающий галактики, состоит из частиц - барионов

Две команды ученых обнаружили недостающую материю, которая связывает галактики вместе нитями горячего газа. Этот газ состоит из частиц, называемых барионами, а не из темной материи.

«Проблема недостающих барионов решена», - сказал лидер одной из групп, Хидеки Танимура из Института космической астрофизики в Орсе (Франция).

Другую команду возглавляла Анна де Граафф из Университета Эдинбурга в Великобритании.

Поскольку газ настолько разреженный и недостаточно горячий, то рентгеновские телескопы раньше не могли его обнаружить.

Поскольку еще не изобрели инструмента, который мог бы непосредственно наблюдать этот газ, то до сих пор ученые просто строили теории о его существовании.





Как обнаружили газ

Обе команды воспользовались феноменом, называемым эффектом Суняева-Зельдовича, который возникает, когда свет, оставшийся от Большого взрыва, проходит через горячий газ. Когда свет движется в космосе, некоторые его частицы рассеиваются, отражаясь от электронов в газе, и создают туманную пятно – как бы снимок следов большого взрыва.

В 2015 году спутник Планк создал карту таких пятен рассеянного свет во всей видимой вселенной. По отдельности эти нити слишком слабы, чтобы их можно было увидеть. Но в массе они создают картину связей между галактиками.

Обе команды выбрали пары галактик, которые, как ожидалось, должны были быть соединены нитями барионов. Команда Танимуры собрала данные о 260 000 пар галактик, а группа де Графф использовала более миллиона пар. Обе команды нашли окончательное доказательство наличия газовых нитей между галактиками.





Как говорят ученые, все знали, что эта материя должна быть там, но впервые удалось придумать способ обнаружить эту материю.

«Это долгий путь к тому, чтобы показать, что многие из наших представлений о том, как образовывались галактики во вселенной, в значительной степени правильны», - сказал Ральф Крафт из Гарвардско-Смитсоновского Центра астрофизики в штате Массачусетс (США).

Журналист ДжоИнфоМедиа Ната Ли напоминает, что украинские ученые открыли уникальную галактику, которая в десятки раз меньше типичной спиральной.

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