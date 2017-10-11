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Эксперименты с прическами: британка носит длинные волосы как платье или бусы


Эксперименты с прическами: британка носит длинные волосы как платье или бусы

Англичанка Мальгожата Кульчик в свои 32 года еще никогда не стриглась. Девушке очень нравятся ее пышные волосы, доходящие до самых щиколоток, ведь это создает просто огромное пространство для экспериментов с прическами, пишет Joinfo.ua.


Безудержная фантазия


Мальгожата уже перепробовала массу разных видов плетения кос, которые она укладывала даже вокруг шеи в виде бус или ожерелья. Еще девушка придумала закрепить вокруг талии широким поясом свои распущенные волосы, получилось необычное платье.



Эксперименты с прическами: британка носит длинные волосы как платье или бусы

Красоту и здоровье своих локонов британская Рапунцель поддерживает еженедельными масками на основе кокосового масла. Фен и химические краски для волос Мальгожата Кульчик отвергает категорически.


Журналист ДжоИнфоМедиа Милена Хмель напоминает, что каждому из нас подходят разнообразные прически в зависимости от формы лица, цветотипа, цвета волос. Предлагаем, разобраться, какие прически на длинные волосы подходят каждому знаку зодиака.


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