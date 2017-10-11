Приколы про котов: как животные способны пародировать позы людей

15 забавных котов, которые умиляют и удивляют своим поведением. Кот – это единственное существо, которое считает себя выше любого общества. Иногда кажется, что это они создали нашу планету и время от времени напоминают об этом. Например, когда занимают чужую постель, презрительно смотрят на своих хозяев или пытаются поставить их на место, рассказывает Joinfo.ua.

Коты пародируют людей

Вы только посмотрите на эти уморительные позы! Разве мы способны обижаться на милых, безобразных, игривых котиков, которые разбавляют наши серые будни и наполняют их смыслом, уютом и…кошачьим кормом.

В общем, котики, мы вас любим. И не важно, что иногда вы вредные, злые, непослушные и любопытные, ведь вы – личности, такие же как и люди.

Журналист ДжоИнфоМедиа Леся Мельник предлагает посмотреть топ-15 котов, которые ненавидят папарацци.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/282735-news.html