Китай строит суперцентр квантовых исследований





Китай строит исследовательский центр квантовых технологий стоимостью 10 миллиардов долларов на площади в 37 гектаров в городе Хэфэй (провинция Аньхой), сообщает Joinfo.ua.

Следует сказать, что в конце сентября, Чунли Бай, президент Китайской академии наук, впервые в мире совершил видеозвонок через спутник президенту Австрийской академии наук в Вене, Анн Зейлингер, посредством системы связи на основе квантовой технологии шифрования сообщений.

Китайская Национальная лаборатория квантовых информационных наук (the National Laboratory for Quantum Information Sciences), которая должна открыться в 2020 году, имеет две стратегические цели: создание квантового компьютера и подводной лодки с квантовой навигационной системой.

Пан Цзяньвэй, ведущий китайский ученый в области квантовых технологий, сказал, что первый китайский квантовый компьютер будет иметь вычислительную мощность в миллион раз больше современных компьютеров. Квантовый компьютер может быть использованы для быстрого взлома зашифрованных сообщений или решения сложных исследовательских задач от моделирования погоды до исследований в области синтеза и биомедицины.







Что касается подводной лодки, то квантовая система навигации позволит субмарине не полагаться на GPS или другие внешние навигационные сигналы, поскольку они могут быть использованы для обнаружения местоположения лодки или они приниматься с помехами.

Квантовая навигация может значительно улучшить способности подводных лодок скрываться от радаров.

Также проект поможет Китаю построить общенациональную квантовую сеть для военных коммуникаций и проведения финансовых транзакций. Квантовые системы связи защищены от подслушивания, так как любая попытка подслушивания предупредит об этом пользователей.

Журналист ДжоИнфоМедиа Ната Ли напоминает, что недавно было опубликовано видео, в котором утверждается, что у китайских ученых есть рабочая версия двигателя «EmDrive», которая может доставить людей на Марс всего за 10 недель.

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