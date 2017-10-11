Американец вырастил морковь которая попала в Книгу рекордов Гиннесса





Чудо-морковь на своем огороде удалось вырастить американцу Кристоферу Квалли, которая тут же попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самый большой в истории оранжевый корнеплод, передает Joinfo.ua.

Морковь обогнала предыдущего рекордсмена





Гигантская морковь обогнала предыдущего рекордсмена на целый килограмм и 6 граммов. Как рассказал сам Кристофер, он не планировал пробовать морковь до того момента, как представит овощ обществу, однако его теща все таки успела отведать кусочек овоща-рекордсмена. И на сегодняшний момент она стала единственной, кто попробовал эту морковь.













Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что собака-рекордсменка попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря длинному языку.

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