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Forbes назвал лучших в мире работодателей


Forbes назвал лучших в мире работодателей

Рейтинг наиболее привлекательных для сотрудников компаний возглавили американские мегакорпорации Alphabet (дочерняя компания Google) и Microsoft, сообщает Joinfo.ua.


Большую часть списка составляют компании из США


Тройку лидеров замыкает корпорация из Страны Восходящего Солнца Japan Exchange Group. В топ-10 вошли такие гиганты как Apple, Noble Energy, Williams и IBM.


Отмечается, что из 500 компаний, попавших в список, 157 являются американскими.


При оценке привлекательности для сотрудников учитывались такие критерии, как комфортные условия работы, имидж компании, а также многопрофильность.


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