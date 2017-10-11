Forbes назвал лучших в мире работодателей





Рейтинг наиболее привлекательных для сотрудников компаний возглавили американские мегакорпорации Alphabet (дочерняя компания Google) и Microsoft, сообщает Joinfo.ua.

Большую часть списка составляют компании из США

Тройку лидеров замыкает корпорация из Страны Восходящего Солнца Japan Exchange Group. В топ-10 вошли такие гиганты как Apple, Noble Energy, Williams и IBM.

Отмечается, что из 500 компаний, попавших в список, 157 являются американскими.

При оценке привлекательности для сотрудников учитывались такие критерии, как комфортные условия работы, имидж компании, а также многопрофильность.

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