Forbes назвал лучших в мире работодателей

Рейтинг наиболее привлекательных для сотрудников компаний возглавили американские мегакорпорации Alphabet (дочерняя компания Google) и Microsoft, сообщает Joinfo.ua.
Тройку лидеров замыкает корпорация из Страны Восходящего Солнца Japan Exchange Group. В топ-10 вошли такие гиганты как Apple, Noble Energy, Williams и IBM.
Отмечается, что из 500 компаний, попавших в список, 157 являются американскими.
При оценке привлекательности для сотрудников учитывались такие критерии, как комфортные условия работы, имидж компании, а также многопрофильность.