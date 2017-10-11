Telegram добавил русскую и украинскую локализации интерфейса приложения

Популярный мессенджер Telegram обзавелся рядом новых функций, доступных при обновлении приложения до последней версии, сообщает Joinfo.ua
Теперь пользователи смогут указывать свое местоположение при помощи новой функции Live Location, доступной в версии 4.4. По мнению разработчиков, обновляемое в автоматическом режиме местоположение может быть полезно при планировании мероприятий, в которых участвует большое количество людей.
Создатель Telegram Павел Дуров также сообщил о расширении списка языков, поддерживаемых интерфейсом мессенджера. В последнюю версию приложения добавлены русский, украинский, французский, индонезийский и малайский языки.