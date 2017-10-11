Огромные подземные запасы спасающего жизнь газа найдены в Танзании





Исследователи обнаружили огромный запас гелия в Великой рифтовой долине в 2016 году. Сначала ученые установили, что в месторождение находится 1,5 миллиарда кубических метров гелия. Однако, новое исследование образцов непосредственно в подземном месторождении показало, что там находится около 2,8 миллиарда кубических метров газа, сообщает Joinfo.ua.

Возможно, вы думаете, что этот газ используется для наполнения воздушных шариков для праздников и вечеринок, но гелий - один из самых ценных газов на Земле, который широко используется во многих областях от ракетного топлива до аппаратов МРТ, а также для наполнения подушек безопасности в автомобилях.





Исследователи надеются начать добычу драгоценного газа из этого месторождения к 2020 году.

Хотя гелий чрезвычайно ценен в ряде отраслей промышленности, мир сталкивается с нехваткой этого невозобновляемого газа.

Основным источником гелия в течение десятилетий было месторождение в Техасе (США), но коммерческая добыча там будут остановлена в 2021 году.

Другое месторождение в Катаре также было важным источником гелия. Но поставки оттуда прекратились в начале этого года после закрытия границы страны с Саудовской Аравией.

Согласно данным ученых, мир сейчас нуждается в надежном источнике гелия. Поэтому открытие месторождения в Танзании может стать решением проблемы.

Гелий, второй самый легкий элемент во Вселенной, появляется в результате медленным радиоактивным распадом скальных пород под поверхностью земли.

Более половины мировых запасов хранится в Национальном резерве гелия в штате Техас (США).





Гелий используется в следующих областях:



для охлаждения Большого адронного коллайдера, аппаратов МРТ и спутниковых приборов;



для наполнения воздушных шаров, погодных зондов и дирижаблей;



поскольку гелий очень неактивен, он используется для создания инертной защитной атмосферы для изготовления волоконной оптики и полупроводников;



для обнаружения утечек, например, в системах кондиционирования воздуха;



для наполнения подушек безопасности автомобиля в момент удара;



смесь 80-процентного гелия и 20-процентного кислорода используется в качестве искусственной атмосферы для аквалангов водолазов;



гелий-неоновые газовые лазеры также используются для сканирования штрих-кодов в супермаркетах.



Журналист ДжоИнфоМедиа Ната Ли напоминает, что ранее в Африке был найден загадочный могильник ядерных отходов возрастом 1,8 миллиарда лет.

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