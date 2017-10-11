Огромные подземные запасы спасающего жизнь газа найдены в Танзании

Исследователи обнаружили огромный запас гелия в Великой рифтовой долине в 2016 году. Сначала ученые установили, что в месторождение находится 1,5 миллиарда кубических метров гелия. Однако, новое исследование образцов непосредственно в подземном месторождении показало, что там находится около 2,8 миллиарда кубических метров газа, сообщает Joinfo.ua.
Возможно, вы думаете, что этот газ используется для наполнения воздушных шариков для праздников и вечеринок, но гелий - один из самых ценных газов на Земле, который широко используется во многих областях от ракетного топлива до аппаратов МРТ, а также для наполнения подушек безопасности в автомобилях.
Исследователи надеются начать добычу драгоценного газа из этого месторождения к 2020 году.
Хотя гелий чрезвычайно ценен в ряде отраслей промышленности, мир сталкивается с нехваткой этого невозобновляемого газа.
Основным источником гелия в течение десятилетий было месторождение в Техасе (США), но коммерческая добыча там будут остановлена в 2021 году.
Другое месторождение в Катаре также было важным источником гелия. Но поставки оттуда прекратились в начале этого года после закрытия границы страны с Саудовской Аравией.
Согласно данным ученых, мир сейчас нуждается в надежном источнике гелия. Поэтому открытие месторождения в Танзании может стать решением проблемы.
Гелий, второй самый легкий элемент во Вселенной, появляется в результате медленным радиоактивным распадом скальных пород под поверхностью земли.
Более половины мировых запасов хранится в Национальном резерве гелия в штате Техас (США).
Гелий используется в следующих областях:
Журналист ДжоИнфоМедиа Ната Ли напоминает, что ранее в Африке был найден загадочный могильник ядерных отходов возрастом 1,8 миллиарда лет.