iPhone 7 стал самой популярной моделью смартфона в 2017 году





Результаты исследований, проведенных аналитической компанией IHS Markit, показали, что в первой половине 2017 года самой продаваемой моделью смартфона является iPhone 7, сообщает Joinfo.ua.

Если учитывать совокупное количество проданных смартфонов, то лидерство принадлежит южнокорейской компании Samsung, но по числу продаж отдельных моделей, победителем является Apple. К таким выводам пришли специалисты аналитической компании IHS Markit, проведя масштабные исследования продаж смартфонов в первых двух кварталах текущего года.

Топ-5 наиболее продаваемых моделей смартфонов

Результаты анализа глобального рынка определили пятерку лидеров продаж. ТОП-5 рейтинга выглядит следующим образом:



1. iPhone 7;

2. iPhone 7 Plus;

3. Samsung Grand Prime Plus;

4. iPhone 6s;

5. Samsung Galaxy S8.

В отчете также отмечена тенденция к снижению продаж топовых смартфонов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/282429-news.html