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В одном из российских городов дикий медведь напал на подростка


В одном из российских городов дикий медведь напал на подростка

О нападении дикого зверя в центре Нижнеудинска в Иркутской области сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области Игорь Медведев, передает Joinfo.ua.


Медведь бродил по центру города


Поздно вечером, 5 октября, местные жители начали звонить в полицию с тревожными сообщениями о том, что дикое животное бродит по центру города. Полицейские отреагировали очень быстро и тут же прибыли по месту вызова, где был замечен дикий медведь и успели как раз спасти 17-летнего юношу от лап дикого зверя. Животное напало на юношу, но благо парень отделался лишь испугом и легкими царапинами. А вот животное, к сожалению, пришлось застрелить.


Как рассказали сотрудники пресс-службы медведь был среднего размера и весило животное около 120 килограмм. Так этот хищник очень опасен и агрессивен, его пришлось ликвидировать.


Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко предлагает вам посмотреть как бесстрашный пес спас хозяина от нападения медведя.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/282428-news.html
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