Яндекс объявил о релизе голосового помощника "Алиса"

По словам разработчиков, "Алиса" является не имеющим аналогов в мире голосовым помощником, не ограничивающимся заранее заданным набором стандартных ответов. "Алиса" поможет найти интересующую информацию на просторах Сети, озвучит метеопрогноз на ближайшие дни, и даже подскажет, где поблизости можно пообедать, а также многое другое, сообщает Joinfo.ua.
"С "Алисой" можно разговаривать так же, как с человеком. Например, можно спросить: "Где поблизости выпить кофе?" — а не диктовать что-то вроде: "Кофейня, улица Космонавтов". "Алиса" заглянет в "Яндекс. Справочник" и предложит подходящее место. А в ответ на "Отлично, а как туда пройти?" даст ссылку на уже построенный маршрут в "Яндексе. Карты", — заявили представители компании.
Новый голосовой ассистент использует в своей работе обученную на внушительном массиве текстов нейронную сеть, благодаря которой "Алиса" умеет обрабатывать даже неполные вопросы фразы, учитывая контекст сказанного, и даже может сымпровизировать.
"Мы хотели, чтобы "Алиса" говорила с людьми на их языке, а не приучала к своему, как это делали компьютерные интерфейсы в прошлом. Для этого в первую очередь необходимо, чтобы она понимала настоящую человеческую речь, а не только идеально произнесённые запросы. Это было одним из приоритетов при разработке "Алисы", и сейчас, согласно нашим измерениям, она — лучшая из голосовых помощников по распознаванию русской речи", — пояснил руководитель отдела направления речевых технологий "Яндекса" Денис Филиппов.
"Алиса" разговаривает голосом известной по дублированию ролей Скарлетт Йоханссон актрисы Татьяны Шитовой. Этот же голос использовали в озвучивании операционной системы "Саманта" в фантастической ленте Спайка Джонса "Она". Благодаря нейросети, компилирующей звуки в слова и предложения и подбирающей соответсвтвующие интонации, речь персонального ассистента "Яндекса" достаточно живая и естественная.
Пока что "Алиса" интегрирована в несколько служб "Яндекса": "Поиск", "Карты", "Музыку" и "Погоду". В дальнейшем список разделов будет расширен.