Яндекс объявил о релизе голосового помощника "Алиса"





По словам разработчиков, "Алиса" является не имеющим аналогов в мире голосовым помощником, не ограничивающимся заранее заданным набором стандартных ответов. "Алиса" поможет найти интересующую информацию на просторах Сети, озвучит метеопрогноз на ближайшие дни, и даже подскажет, где поблизости можно пообедать, а также многое другое, сообщает Joinfo.ua.





"С "Алисой" можно разговаривать так же, как с человеком. Например, можно спросить: "Где поблизости выпить кофе?" — а не диктовать что-то вроде: "Кофейня, улица Космонавтов". "Алиса" заглянет в "Яндекс. Справочник" и предложит подходящее место. А в ответ на "Отлично, а как туда пройти?" даст ссылку на уже построенный маршрут в "Яндексе. Карты", — заявили представители компании.

В работе используется нейронная сеть

Новый голосовой ассистент использует в своей работе обученную на внушительном массиве текстов нейронную сеть, благодаря которой "Алиса" умеет обрабатывать даже неполные вопросы фразы, учитывая контекст сказанного, и даже может сымпровизировать.





"Мы хотели, чтобы "Алиса" говорила с людьми на их языке, а не приучала к своему, как это делали компьютерные интерфейсы в прошлом. Для этого в первую очередь необходимо, чтобы она понимала настоящую человеческую речь, а не только идеально произнесённые запросы. Это было одним из приоритетов при разработке "Алисы", и сейчас, согласно нашим измерениям, она — лучшая из голосовых помощников по распознаванию русской речи", — пояснил руководитель отдела направления речевых технологий "Яндекса" Денис Филиппов.

Голос "Алисе" дала известная актриса дубляжа

"Алиса" разговаривает голосом известной по дублированию ролей Скарлетт Йоханссон актрисы Татьяны Шитовой. Этот же голос использовали в озвучивании операционной системы "Саманта" в фантастической ленте Спайка Джонса "Она". Благодаря нейросети, компилирующей звуки в слова и предложения и подбирающей соответсвтвующие интонации, речь персонального ассистента "Яндекса" достаточно живая и естественная.

Пока что "Алиса" интегрирована в несколько служб "Яндекса": "Поиск", "Карты", "Музыку" и "Погоду". В дальнейшем список разделов будет расширен.



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