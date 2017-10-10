Мелания Трамп ответила на заявление бывшей жены Дональда Трампа о том что она является первой леди





Ивана Трамп, бывшая жена Дональда Трампа, сказала в интервью «Доброе утро Америки» на канале ABC, что это она была первой женой Трампа, поэтому это она, на самом деле, является первой леди, сообщает Joinfo.ua.

Первая миссис Трамп продвигает свою книгу «Воспитывая Трамп» (Raising Trump), которая выходит в свет во вторник, 10 октября.





Она вышла замуж за нынешнего президента США Дональда Трампа в 1977 году, но они развелись в 1990-х годах из-за его связи с Марлой Кленс, которая стала его второй женой.

У Иваны и Дональда трое совместных детей - Дональд-младший, Иванка и Эрик Трамп.

Ивана Трамп сказала в интервью, что она разговаривает со своим бывшим мужем примерно раз в две недели.

«У меня есть прямой телефон Белого дома, но я не хочу по нему звонить, потому что там находится Мелания», - сказала она. - «Я не хочу вызывать никакой ревности или что-то в этом роде, потому что я на самом деле первая жена Трампа. Я первая леди, правда?»

Мелания Трамп отреагировала на такие заявления через своего пресс-секретаря Стефани Гришем.

«Миссис Трамп сделала Белый дом домом для их сына Баррона и президента», - говорится в заявлении пресс-секретаря Мелании Трамп.

«Она любит жить в Вашингтоне, округ Колумбия, и гордится своей ролью первой леди Соединенных Штатов», сказано в заявлении. – «Она планирует использовать свой титул и роль для помощи детям, а не продавать книги. К сожалению, такое заявление [бывшей жены] имеет целью привлечь внимание и поднять шум самообслуживания».





Надо отметить, что до Трампа, только Рональд Рейган был президентом, который ранее был разведен.

Журналист ДжоИнфоМедиа Ната Ли напоминает, что недавно Меланию Трамп (Melania Trump) раскритиковали в Твиттере за слишком экстравагантный наряд, который она выбрала для выступления в ООН.

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