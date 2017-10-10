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Ученые предупреждают: 12 октября к Земле приблизится огромный астероид


Ученые предупреждают: 12 октября к Земле приблизится огромный астероид

Жителей Земли предупредили о приближающемся очередном метеорите, который 12 октября возможно упадет на нашу планету, передает Joinfo.ua.


Возможно столкновение


Американский астроном Джудит Рис из техасского университета предупредил о возможном падении астероида на Землю, что приведет к неизбежным последствиям. И этот астероид больший в размерах, нежели челябинский, который упал на Землю в марте 2013 года.


Приближающийся к нашей планете астероид в диаметре составляет около 40 метров. К слову, челябинский метеорит составлял около 19,8 метров в диаметре и ущерб от его падения составил тогда около 500 тысяч рублей.



Ученые предупреждают: 12 октября к Земле приблизится огромный астероид

Точный размер приближающегося астероида еще не определили, но если он окажется не слишком большим, то уже при попадании в земную атмосферу, он опасности не представит. Однако, если астероид внушительных размеров и упадет он в населенном пункте, то разрушения будут значительными.


Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что вчера, 9 октября, около 7 часов утра мимо Земли пролетел астероид равный челябинскому метеориту.


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