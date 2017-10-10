Когда-то люди заряжали воду через телевизоры, помните? Один из организаторов таких сеансов, известный целитель Аллан Чумак скончался в Москве на 83-м году жизни, передает Joinfo.ua.
О смерти писателя и телецелителя сообщил в своем Фейсбуке журналист Дмитрий Гордон.
"Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак — выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать", - говорится в сообщении.
Чумак прославился своими способностями «заряжать» в телевизионном эфире различные субстанции: воду, кремы, мази и т. д.
Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, сегодня, 10 октября стало известно, что рак мозга убил известного рэпера Люка Монеро.