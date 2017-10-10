Яблочки от яблони: одинаковые образы британки и ее дочерей покоряют пользователей Сети

Британка Доминик стала популярной благодаря своим постам в Инстаграм. Женщина подбирает одинаковые наряды для своих девочек и вместе с ними делает очень красивые снимки, которые набирают тысячи лайков. Это и вдохновило Доминик делиться оригинальными фотографиями в Инстаграм хотя бы раз в неделю, передает Joinfo.ua.

Мама и дочери в одинаковых нарядах

Британка признается, что бросила свою работу еще в 2015 году ради своих 11-летней Амелии и четырехлетней Пенни. И ни разу об этом не пожалела. Конечно, бывает одиноко, но справиться с этим ей помог Инстаграм.

Теперь в свободное время Доминик позирует с дочками в одинаковых образах и делиться соответствующими снимками в Сети. Кстати, идея пришла к британке совершенно случайно.

Однажды она надела на Пенни полосатую кофту, а потом с комнаты вышла Амелия в таком же наряде, в то же время и на Доминик была похожая кофточка. В общем, девочки посмеялись, сделали фото и стали популярными. Теперь это их фишка.

Журналист ДжоИнфоМедиа Леся Мельник напоминает, что 42-летняя британка родила своего 20-го ребенка.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/282271-news.html