Магнитные бури сегодня: прогноз на 10 октября

Синоптики предупреждают о том, что активность Солнца постепенно растет, а магнитосфера заметно возбуждается. Тем не менее, 10 октября космическая погода будет более не менее стабильной с периодическими возмущениями геомагнитного поля. Значительные перемены ждут нас уже не следующие сутки.
Вероятность магнитных бурь – 10%;
Скорость солнечного ветра – 412.1 километра в секунду;
Плотность – 6,3 протона на сантиметр кубический
Количество солнечных пятен - 0.
Продолжайте каждый день отслеживать прогнозы по магнитным бурям, чтобы никакие сюрпризы космической погоды не смогли вас застать врасплох.
Будьте здоровы!