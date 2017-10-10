Магнитные бури сегодня: прогноз на 10 октября





Синоптики предупреждают о том, что активность Солнца постепенно растет, а магнитосфера заметно возбуждается. Тем не менее, 10 октября космическая погода будет более не менее стабильной с периодическими возмущениями геомагнитного поля. Значительные перемены ждут нас уже не следующие сутки.

Солнечная активность 10 октября:

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Скорость солнечного ветра – 412.1 километра в секунду;

Плотность – 6,3 протона на сантиметр кубический



Количество солнечных пятен - 0.

Продолжайте каждый день отслеживать прогнозы по магнитным бурям, чтобы никакие сюрпризы космической погоды не смогли вас застать врасплох.

Будьте здоровы!

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