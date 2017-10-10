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Магнитные бури сегодня: прогноз на 10 октября


Магнитные бури сегодня: прогноз на 10 октября

Синоптики предупреждают о том, что активность Солнца постепенно растет, а магнитосфера заметно возбуждается. Тем не менее, 10 октября космическая погода будет более не менее стабильной с периодическими возмущениями геомагнитного поля. Значительные перемены ждут нас уже не следующие сутки.


Солнечная активность 10 октября:


Вероятность магнитных бурь – 10%;


Скорость солнечного ветра – 412.1 километра в секунду;


Плотность – 6,3 протона на сантиметр кубический


Количество солнечных пятен - 0.


Продолжайте каждый день отслеживать прогнозы по магнитным бурям, чтобы никакие сюрпризы космической погоды не смогли вас застать врасплох.


Будьте здоровы!


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/282236-news.html
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