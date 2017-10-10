Авторизация
 
  • 18:24 – Леша Купин и Майя Донцова не могут найти компромисс в вопросе покупки квартиры 
  • 18:23 – Таня Графова не считает Лешу Чайчица самовлюбленным человеком 
  • 18:17 – Труп неизвестного мужчины был найдеy на улице в Химках 
  • 18:17 – В Туле пенсионер открыл стрельбу, чтобы распугать играющих во дворе детей 


Гороскоп здоровья на 10 октября 2017 года


Гороскоп здоровья на 10 октября 2017 года

Риск травматизма особенно велик, так что, проявляя решимость, не забывайте об осторожности. Гороскоп здоровья от Joinfo.ua расскажет, как события сегодняшнего дня отразятся на вашем самочувствии.


Вам также будет интересно узнать о том, что инфаркта можно избежать если употреблять банан и авокадо.


Гороскоп здоровья на 10 октября 2017 года


Овен. Сегодня вам следует относится к своему здоровью внимательнее, чем обычно. Соблюдайте меры предосторожности и берегите себя!


Телец. Будьте готовы к тому, что о себе могут напомнить хронические заболевания. Предупрежден - значит вооружен.


Близнецы. Ни в коем случае нельзя прерывать начатое лечение. Доведите дело до конца, чего бы это не стоило.


Рак. Не экспериментируйте с новыми продуктами питания и напитками. Вряд ли ваш желудок скажет за это спасибо.


Лев. Постарайтесь сделать так, чтобы плохое настроение не стало причиной такого же плохого самочувствия. Настройте себя на позитив с самого утра.


Дева. Не занимайтесь самолечением. Поход в аптеку без предварительной рекомендации врача может закончиться весьма плачевно.


Весы. Головные боли сегодня могут возникнуть у тех, кто будет погружен в мрачные мысли. Настройтесь на позитив!


Скорпион. Не позволяйте обстоятельствам выбить вас сегодня из колеи. Спокойствие и еще раз спокойствие - вот главный девиз сегодняшнего дня.


Стрелец. Проблем со здоровьем не ожидается, зато ваш опыт в этом плане может помочь вашим близким. Не скупитесь на советы!
Козерог. Врачу необходимо доверять. Если в общении с кем-то из специалистов возникли сложности, замените его на другого - более компетентного.


Водолей. Оптимистичный настрой и хорошее настроение избавят вас от неприятностей со здоровьем. Настройтесь на позитив!


Рыбы. Не очень благоприятное время, не ждите от лечения быстрых результатов, и не забывайте, что нужно верить в лучшее, во что бы то не стало.


Гороскоп здоровья для подписчиков ДжоИнфоМедиа составила Ника Веронина.


Возможно, вам будет интересно узнать, что беременным необходимы органические продукты для снижения риска рака у ребенка – ученые.


Будьте здоровы!


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/282235-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
68.4092
+0.11%
80.5792
+0.49%
1.1780
+0.53%
0.2026
+1.66%