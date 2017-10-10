



Риск травматизма особенно велик, так что, проявляя решимость, не забывайте об осторожности. Гороскоп здоровья от Joinfo.ua расскажет, как события сегодняшнего дня отразятся на вашем самочувствии.

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Гороскоп здоровья на 10 октября 2017 года

Овен. Сегодня вам следует относится к своему здоровью внимательнее, чем обычно. Соблюдайте меры предосторожности и берегите себя!

Телец. Будьте готовы к тому, что о себе могут напомнить хронические заболевания. Предупрежден - значит вооружен.

Близнецы. Ни в коем случае нельзя прерывать начатое лечение. Доведите дело до конца, чего бы это не стоило.

Рак. Не экспериментируйте с новыми продуктами питания и напитками. Вряд ли ваш желудок скажет за это спасибо.

Лев. Постарайтесь сделать так, чтобы плохое настроение не стало причиной такого же плохого самочувствия. Настройте себя на позитив с самого утра.

Дева. Не занимайтесь самолечением. Поход в аптеку без предварительной рекомендации врача может закончиться весьма плачевно.

Весы. Головные боли сегодня могут возникнуть у тех, кто будет погружен в мрачные мысли. Настройтесь на позитив!



Скорпион. Не позволяйте обстоятельствам выбить вас сегодня из колеи. Спокойствие и еще раз спокойствие - вот главный девиз сегодняшнего дня.

Стрелец. Проблем со здоровьем не ожидается, зато ваш опыт в этом плане может помочь вашим близким. Не скупитесь на советы!

Козерог. Врачу необходимо доверять. Если в общении с кем-то из специалистов возникли сложности, замените его на другого - более компетентного.

Водолей. Оптимистичный настрой и хорошее настроение избавят вас от неприятностей со здоровьем. Настройтесь на позитив!

Рыбы. Не очень благоприятное время, не ждите от лечения быстрых результатов, и не забывайте, что нужно верить в лучшее, во что бы то не стало.

Гороскоп здоровья для подписчиков ДжоИнфоМедиа составила Ника Веронина.

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Будьте здоровы!

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