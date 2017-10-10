Женский гороскоп: особенности представительницы каждого знака Зодиака





Все люди разные – это факт. Однако то, что у представителей одного знака Зодиака куда больше схожего, чем различий – тоже факт. Да, конечно, бывают и исключения, однако если усреднять результат, то можно с довольно большой вероятностью предполагать, что именно поджидает тебя за «демонстративной маской». Так что Joinfo.ua сейчас расскажет вам, какими особенностями поведения славятся женщины различных знаков Зодиака.

Козерог

Образ «рациональной и уверенной» просто сам по себе довольно шаткий. Уверенность легко можно поколебать совершенно неожиданным вопросом или предположением. Ну, не умеют Козероги в большинстве своём импровизировать и быстро перестраиваться.

Водолей

Образ «эксцентричной и ветреной» скрывает под собой довольно проницательный ум. Водолеев крайне сложно обмануть, так что лучше даже не пытаться. Ведь если попытаетесь – будьте готовы к скандалу с кучей эмоций и разбитых тарелок.

Рыбы





Образ «беззащитной и зависимой» скрывает хитрого стратега. Беззащитность – сознательно выбираемый инструмент, позволяющий цеплять мужчин с повышенным чувством ответственности. То есть да, женщинам-Рыбам куда проще заинтересовать того, кого именуют «настоящим мужчиной».

Овен

Образ «активной и агрессивной» скрывает под собой острую нехватку внимания. Овны реально боятся, что их бросят, оставят, забудут, поэтому с одной стороны всячески пытаются научиться быть самостоятельными, а с другой – готовы идти на любые жертвы ради того, чтобы не потерять близких.

Телец

Образ «спокойной и уравновешенной дамы» скрывает под собой паническую боязнь любого хаоса и перемен. Любой фактор, разрушающий привычную и комфортную рутину существования – и Телец в панике. А если в роли инициатора выступает близкий человек, то всё ухудшится многократно.

Близнецы

Образ «весёлой и беззаботной» скрывает под собой повышенную нервозность и страх потери. Близнецы категорически не выносят риска, но при этом не могут существовать в условиях рутины и уныния. То есть изменения должны быть, но только те, которые женщина-Близнец захочет сама.

Рак





Образ «чуткой и понимающей» скрывает расчётливость и холодность. Нет, Раки реально понимающие и чуткие, но только по отношению к самим себе. Во всех остальных случаях – банальный поиск выгоды.

Лев

Образ «успешной и счастливой» скрывает довольно чувствительную и чуткую натуру. Серьёзно, женщин-Львов очень легко задеть. Даже несмотря на напускную браваду. Но и так же легко с ними можно сблизиться.

Дева

Образ «уравновешенной и непоколебимой» скрывает под собой некоторую маниакальность. Если женщина-Дева что-то решит, то пойдёт на всё, чтобы это сбылось. Если она захочет завоевать конкретного мужчину – в ход пойдёт все. И особенно туго придётся возможным соперницам.

Весы





Образ «умиротворённой и гармоничной» скрывает под собой довольно эффективного манипулятора. Весы довольно ленивы и не любят брать на себя ответственность, так что умело перекладывают её на плечи близких и друзей. И это практически незаметно для окружающих.

Скорпион

Образ «гордой и сильной» скрывает под собой бесконечное одиночество. И ужасный страх этого самого одиночества. Но если женщина-Скорпион вам откроется, то всё. Считайте, что выиграли в лотерее – помощь по жизни и понимание вам гарантированы. Только не злоупотребляйте этим.

Стрелец

Образ «независимой и своенравной» скрывает под собой острое недовольство своей жизнью. Даже если всё объективно хорошо, Стрельцы всё равно будут жаловаться, поскольку их жизнь не соответствует тому, что они себе хотели бы.

Команда Joinfo.ua и журналист Артём Костин предупреждают вас о том, что делать скоропалительные выводы о людях, основываясь исключительно на их гороскопе – не рационально. Личность формирует не только дата рождения, но и обстоятельства. Поэтому прежде чем делать выводы – попробуйте узнать человека поближе.

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