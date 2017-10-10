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Гороскоп на сегодня: 10 октября 2017 года




Гороскоп на сегодня: 10 октября 2017 года

В целом же день благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться. Астрологический гороскоп Joinfo.ua расскажет, к чему быть готовым 10 октября 2017 года, и как пройдет этот день.


Общий гороскоп на 10 октября 2017 года


10 октября Луна находится в фазе «Убывающая луна». Это 20 лунный день, согласно лунному календарю. Луна находится в знаке зодиака Близнецы.


Что это означает?


Благоприятное время для быстрых и энергичных дел. Все вопросы, требующие мгновенных успехов решатся крайне благополучно. Успешны будут любые финансовые операции. А все долгосрочные проекты, на решение которых необходимо потратить более одного дня, стоит отложить в ящик до наступления благоприятного периода.


Для того, чтобы сформировать полную картину дня 10 октября, рекомендуем также подробно ознакомиться с гороскопом здоровья на этот день.


Точный гороскоп на 10 октября 2017 года для каждого Знака Зодиака


Овен. Не стоит продолжать находиться в своем маленьком мирке и сетовать на непонимание окружающих вас людей. Выйдете из тени, и мир заиграет новыми красками.


Телец. Рисковать сегодня однозначно стоит! В случае проигрыша вы приобретете бесценный жизненный опыт, который не покупается за деньги .


Близнецы. Не доверяйте сегодня первому встречному. Малознакомый человек может оказаться недоброжелателем.


Рак. Не начинайте ничего нового. Сегодня следует идти по старой проверенной опытом и временем дорожке.


Лев. День принесет вам некую неуверенность в себе, но это не значить, что импровизации будут бессмысленными и неудачными.


Дева. Не ограничивайте в личном пространстве своего партнера. Это не способствует укреплению отношений.


Весы. Сегодня все будет случаться ровно так, как вы запланировали. Если же что-то пойдет не так, значит, вы плохо рассчитали все вероятные шансы на успех.


Скорпион. Вам сегодня предстоит сыграть роль жилетки. Выслушайте страждущего, не перебивая, и постарайтесь дать ему дельный совет.


Стрелец. Проведите этот день или большую его часть с друзьями. Новые знакомства также очень приветствуются.


Козерог. Случайностей в этот день не предвидится. Так что смело можете планировать на сегодня важные дела.


Водолей. Все и все будут вас сегодня жутко раздражать. Проведите этот день в одиночестве, если есть такая возможность.


Рыбы. Возможен конфликт в семье. Постарайтесь быть умнее и уступить в момент накала страстей. Не пожалеете!


Как и всегда Ника Веронина позаботилась о том, чтобы для вас, подписчики ДжоИнфоМедиа, день стал не только комфортным, но и максимально плодотворным.


Прочтите также денежные приметы и ритуалы по дням недели.


Кто родился в этот день


В этот день родились такие знаменитости, как актеры Дэн Стивенс и Григорий Антипенко, певица Нина Матвиенко.


Наиболее важные числа и даты, благоприятные для воплощения в жизнь Ваших планов - 1, 6, 10, 15, 19, 24 и 28.


Важные годы Вашей жизни могут приходиться на: 1, 6, 8, 10, 15, 17, 19, 24, 26, 28, 33, 35, 37, 42, 44, 51, 53, 55, 60, 62 и 71 год.


Мудрость дня от Joinfo.ua: Невозможно жить без ссор, точно так же, как ехать через весь город только на зелёный свет.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/282233-news.html
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