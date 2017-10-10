Гороскоп на сегодня: 10 октября 2017 года





В целом же день благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться. Астрологический гороскоп Joinfo.ua расскажет, к чему быть готовым 10 октября 2017 года, и как пройдет этот день.

Общий гороскоп на 10 октября 2017 года

10 октября Луна находится в фазе «Убывающая луна». Это 20 лунный день, согласно лунному календарю. Луна находится в знаке зодиака Близнецы.

Что это означает?

Благоприятное время для быстрых и энергичных дел. Все вопросы, требующие мгновенных успехов решатся крайне благополучно. Успешны будут любые финансовые операции. А все долгосрочные проекты, на решение которых необходимо потратить более одного дня, стоит отложить в ящик до наступления благоприятного периода.

Для того, чтобы сформировать полную картину дня 10 октября, рекомендуем также подробно ознакомиться с гороскопом здоровья на этот день.

Точный гороскоп на 10 октября 2017 года для каждого Знака Зодиака

Овен. Не стоит продолжать находиться в своем маленьком мирке и сетовать на непонимание окружающих вас людей. Выйдете из тени, и мир заиграет новыми красками.

Телец. Рисковать сегодня однозначно стоит! В случае проигрыша вы приобретете бесценный жизненный опыт, который не покупается за деньги .

Близнецы. Не доверяйте сегодня первому встречному. Малознакомый человек может оказаться недоброжелателем.

Рак. Не начинайте ничего нового. Сегодня следует идти по старой проверенной опытом и временем дорожке.

Лев. День принесет вам некую неуверенность в себе, но это не значить, что импровизации будут бессмысленными и неудачными.

Дева. Не ограничивайте в личном пространстве своего партнера. Это не способствует укреплению отношений.

Весы. Сегодня все будет случаться ровно так, как вы запланировали. Если же что-то пойдет не так, значит, вы плохо рассчитали все вероятные шансы на успех.

Скорпион. Вам сегодня предстоит сыграть роль жилетки. Выслушайте страждущего, не перебивая, и постарайтесь дать ему дельный совет.



Стрелец. Проведите этот день или большую его часть с друзьями. Новые знакомства также очень приветствуются.

Козерог. Случайностей в этот день не предвидится. Так что смело можете планировать на сегодня важные дела.

Водолей. Все и все будут вас сегодня жутко раздражать. Проведите этот день в одиночестве, если есть такая возможность.

Рыбы. Возможен конфликт в семье. Постарайтесь быть умнее и уступить в момент накала страстей. Не пожалеете!

Как и всегда Ника Веронина позаботилась о том, чтобы для вас, подписчики ДжоИнфоМедиа, день стал не только комфортным, но и максимально плодотворным.

Прочтите также денежные приметы и ритуалы по дням недели.

Кто родился в этот день

В этот день родились такие знаменитости, как актеры Дэн Стивенс и Григорий Антипенко, певица Нина Матвиенко.

Наиболее важные числа и даты, благоприятные для воплощения в жизнь Ваших планов - 1, 6, 10, 15, 19, 24 и 28.

Важные годы Вашей жизни могут приходиться на: 1, 6, 8, 10, 15, 17, 19, 24, 26, 28, 33, 35, 37, 42, 44, 51, 53, 55, 60, 62 и 71 год.

Мудрость дня от Joinfo.ua: Невозможно жить без ссор, точно так же, как ехать через весь город только на зелёный свет.

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