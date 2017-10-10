Народные приметы: 10 октября





Как известно, Савватий Соловецкий, принял постриг в Кирилло-Белозерском монастыре и решил уединиться от мира сего. Он отправился жить на остров Валаам, где вел строгий и смиренный образ жизни, передает Joinfo.ua.

Через некоторое время Савватий узнал о том, что посреди открытого Белого моря, примерно в двух днях плавания, находится необитаемый остров. Он тут же перебрался туда, оставив обитель. Проповедника сопровождал инок Герман, до этого времени одиноко живший в лесу. На острове старики водрузили крест и построили келью, где и прожили до конца жизни. Впоследствии, на этом острове был основан монастырь, названный в честь Савватия – Соловецкий монастырь.

К этому дню крестьяне на Руси заканчивали пчелиные девятины – 9 дней, на протяжении которых необходимо было подготовить пчел к предстоящей зиме. Пчеловоды убирали в омшаниках улья и просили детей молиться Савватию.

Мёд издавна считался и считается одним из самых лучших продуктов мира из всех, когда-либо существовавших.

«Яблоньку за яблочки любят, пчелку — за мед»

«Бортник горек, да мед его сладок»



«Масло сластно, а мед лучше».

На Савватия занимались только пчеловодством.

Уважайте и чтите народные приметы и традиции наших предков. Вам также будет любопытно узнать 33 народные приметы как привлечь богатство.

Именинники 10 октября: Акулина, Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр, Савватий, Федор.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/282232-news.html