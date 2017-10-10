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Народные приметы: 10 октября


Народные приметы: 10 октября

Как известно, Савватий Соловецкий, принял постриг в Кирилло-Белозерском монастыре и решил уединиться от мира сего. Он отправился жить на остров Валаам, где вел строгий и смиренный образ жизни, передает Joinfo.ua.


Через некоторое время Савватий узнал о том, что посреди открытого Белого моря, примерно в двух днях плавания, находится необитаемый остров. Он тут же перебрался туда, оставив обитель. Проповедника сопровождал инок Герман, до этого времени одиноко живший в лесу. На острове старики водрузили крест и построили келью, где и прожили до конца жизни. Впоследствии, на этом острове был основан монастырь, названный в честь Савватия – Соловецкий монастырь.


К этому дню крестьяне на Руси заканчивали пчелиные девятины – 9 дней, на протяжении которых необходимо было подготовить пчел к предстоящей зиме. Пчеловоды убирали в омшаниках улья и просили детей молиться Савватию.


Мёд издавна считался и считается одним из самых лучших продуктов мира из всех, когда-либо существовавших.


«Яблоньку за яблочки любят, пчелку — за мед»


«Бортник горек, да мед его сладок»


«Масло сластно, а мед лучше».


На Савватия занимались только пчеловодством.


Уважайте и чтите народные приметы и традиции наших предков. Вам также будет любопытно узнать 33 народные приметы как привлечь богатство.


Именинники 10 октября: Акулина, Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр, Савватий, Федор.


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