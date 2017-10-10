Год Желтой Земляной Собаки: чего ждать в 2018 году





Про 2018 год мы уже рассказывали, что он, например, будет едва ли не самым лучшим для поклонников королевской семьи. А для обычных людей? Что принесет нам всем год Желтой Земляной Собаки? Рассказывает Joinfo.ua!

Характер Собаки

В бой Собака бросается, о последствиях не задумываясь. Стихия земли при этом — традиции и законы. Это означает, что нужно легко браться за любые дела, смело, ни о чем не переживая, но соблюдать при этом как закон, так и свои принципы! Зимой Собака наводит после Петуха порядок — она обстоятельная и серьезная. А весной ее желтый цвет приманит деньги! И позитив, и радость, ведь желтый цвет — это Солнце!

К славе и комфорту собаки не стремятся, им лишь бы близкие любили. Но при этом они любят красивые вещи, хорошую одежду… А больше всего ценят честность и дружелюбие. Никакого лицемерия, правда и только правда! Для людей со «злым сердцем» хорошим, словом, год не будет…

Как действовать?

Творчески! Проявлять фантазию! Моем пол? Пусть моющее средство пахнет апельсинами! Режем хлеб? Зигзагом, чтобы веселее было! Работаем над чем-то интеллектуальным? Новые проекты, новые открытия — всему быть, всего не миновать! А вот вредные привычки лучше оставить: сигареты, алкоголь, тому подобное собаке покажутся ерундой. Хотя со здоровьем все и будет прекрасно, все же стоит быть здравым и ментально. А еще можно путешествовать — объездить едва ли не весь мир, ведь собаки очень любят гулять!

А что в личной жизни?





Встречи, знакомства, свидания! Второй медовый месяц для семейных пар! Собака же любит любить, ну как иначе! А сколько же будет свадеб! А сколько детей родится! Сколько будет новых друзей — ведь «свои люди» сразу же будут заметны, а вот недруги просто и близко не подойдут, Собака будет на них рычать, понимаете ли.

Что главное?

Не лаяться по мелочам. Не кусаться. Людям доверять, если чувствуем, что они хорошие. Не рычать. С Собакой нельзя ругаться по-собачьи! С Собакой можно только дружить, гладить ее, кормить, заботиться… Словом, быть человеком — собаке другом! Ведь «собака бывает кусачей только от жизни собачьей»!

Когда Новый год?

Вот тут — самое интересное. По кельтскому календарю, который никакого отношения к собакам всяким там не имеет, он начинается двадцатого декабря. По календарю официальному — первого января, и уже на празднование массового Нового года стоит ожидать уйму продающихся сувениров на тему очаровательных собачек. В прошлом году сколько шоколадных яиц продавалось — для детей на Новый год! В этом явно будут сладкие собачки…

А вот по китайскому календарю именно год Собаки наступит… 16 февраля. То есть уже даже после Дня Влюбленных. И стоит его отметить — лучше всего путешествием, ведь собаки любят гулять, 16 февраля — пятница, то есть впереди выходные, у Украины безвизовый режим со странами Шенгена — раздолье!..





Журналист ДжоИнфоМедиа Диана Линн желает вам отличного года Собаки, и пусть желтый цвет будет для вас как золотом, так и солнцем, а земля принесет все земные же блага!

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