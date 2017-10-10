Дети самых богатых родителей учатся в школах без компьютеров





Мы уже рассказывали, какие сложные, на самом-то деле, отношения у детей с гаджетами. И многие родители из числа власть имеющих это прекрасно понимают! Кто отправил детей в школы, где практически нет компьютерного образования? Рассказывает Joinfo.ua!

Кто же?

Например, технический директор eBay. Или сотрудники Гугла, Эппла, Яху, ХП, многих других знаменитых компаний… В то время как в нашей стране матери хвастаются «Дочке два годика, а она уже играет на планшете!», «Семилетний сынок создал профиль на YouTube!», и хотят отправить детей в как можно более компьютеризированные школы, в то время как звучит «Зачем учить детей поэзии прошлого века?! Пусть лучше компьютерную презентацию сделают!»… в это время сильные мира сего категорически против компьютеризации.

Школа Силиконовой долины

В особенной моде в этом чудо-месте — вальдорфская школа. Да-да, школа с особым стилем преподавания: обычные, немаркерные доски, библиотеки с бумажными книгами, никаких планшетов — сплошь тетрадки и учебники… К тому же в вальдорфских школах еще и учат по-особенному, развивая в детях творческие таланты, любовь к искусству, личные предпочтения «что учить»…





Методы воспитания

Трое детей Билла Гейтса смогли пользоваться смартфоном только с четырнадцати лет — когда стали достаточно взрослыми для его использования. Стив Джобс ограничивал работу своих детей даже со своими же «айпадами». Мобильные телефоны не использовались дома, компьютерная техника — чуть ли не по часам. Ну, а Крис Андерсон, исполнительный директор компании 3D Robotics, следует примеру «королей рынка» и утверждает, что гаджеты вызывают зависимость!..

Основатель Твиттера Эван Уильямс позволяет детям пользоваться планшетом и смартфоном… час в день. Когда дети пытались возражать, отец ответил: «У нас есть несколько сотен книг. Вам скучно? Читайте сколько хотите!». И принц Уильям, пусть и не занимается техникой профессионально — туда же. При том, сколько всего особенного позволено королеве Елизавете, четырехлетнего сына наследник британского престола воспитывает строго: отдал его в школу «Thomas's Battersea», в которой запрещено пользоваться гаджетами! Вообще запрещено!





Какие можно сделать выводы?

Чем влиятельнее человек, тем больше у него данных. «Они что-то знают», сильные мира сего понимают, что компьютер — средство для работы и коммуникации взрослого человека, а не для развлечения ребенка. У нас вот с вами в детстве были, в зависимости от поколения, у кого электронные игры вроде «Волка и овец», у кого тетрисы. И что же? Разве нам позволяли заниматься ими круглые сутки? Разве мы смотрели круглые сутки телевизор?.. Развлечения могут быть самыми разными, зависимость — это плохо.

Журналист ДжоИнфоМедиа Диана Линн надеется, что нам с вами удастся воспитать детей в атмосфере понимания, что гаджет — это хорошо, но быть зависимым от гаджета все-таки не стоит.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/282230-news.html