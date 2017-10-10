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Рак мозга убил известного рэпера Люка Монеро


Рак мозга убил известного рэпера Люка Монеро

Британский рэпер Люк Монеро скончался в Британии от рака головного мозга. Музыкант считается родоначальником направления грайм и выступал под псевдонимом Major Ace, передает Joinfo.ua.


Три года мучений


О смерти музыканта сообщил в Instagram его брат Касс.


"У него была опухоль головного мозга последние три года. Мы с мамой ухаживали за ним каждый день, это было нам в удовольствие. Какой он был личностью и душой", - написал он в своем микроблоге.


Мейджор Эйс был одним из первых членов грайм-объединения Pay As U Go Cartel, которое значительно разрослось в начале 2000-х годов и стало отправной точкой для таких известных артистов, как Wiley, Gods Gift, DJ Slimzee Geeneus и DJ Wildfire. Среди наиболее известных хитов Монеро - Know We и Champagne Dance.




Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, ранее американский сенатор Джон Маккейн рассказал, что думают врачи о его смертельном заболевании.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/282228-news.html
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