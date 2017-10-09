Четверть населения Италии пользуется услугами магов и астрологов: результаты исследования





Конфедерация потребителей (Confconsumatori) обнародовала данные исследования, согласно которому, оказалось, что более 13 млн взрослого населения Италии отдают ежегодно в совокупности около 8 млрд евро разного рода экстрасенсам и магам пишет Joinfo.ua.





Удовольствие не из дешевых

Как оказалось, количество уверовавших в волшебство и астрологию в странах Евросоюза растет быстрыми темпами из года в год. Так, за последние 10 лет число итальянцев, посещавших бы раз в год гадалок и колдунов, выросло на 3 млн человек. В среднем по стране сеанс подобного рода мастеров стоит от 100 до 1000 евро. Как говорится, на любой вкус и кошелек.





С чем пожаловали?

Что касается проблем насущных, то жителей Италии больше всего угнетает страх потерять работу. На втором месте желание выяснить будет ли удачным та или иная бизнес задумка. Ну и, конечно же, любовные перипетии. С этими вопросами чаще всего посещают экстрасенсов.

Журналист ДжоИнфоМедиа Милена Хмель предлагает узнать, какой колдовской дар у вашего знака зодиака.

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