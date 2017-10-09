Скончался легендарный французский актер Жан Рошфор





Западные СМИ сообщили о кончине легенды французского кино актера Жан Рошфора. Он умер на 88 году жизни, передает Joinfo.ua.

Госпитализация актера

Известно, что Жана Рошфора госпитализировали еще летом в тяжелом состоянии в одну из больниц Парижа. И вот стало известно о его кончине.

Немного об актере

Жан Рошфор родился в Париже в 1930 году. Учился Рошфор в Высшей национальной консерватории драматического искусства. Первый дебют актера состоялся в далеком 1958 году на театральных подмостках, а на экране его увидели в 1956 году – он сыграл эпизодическую роль в фильме Жоржа Лампена «Встреча в Париже».





Украинские зрители его узнали из таких лент, как «Анжелика», «Высокий блондин в черном ботинке», «Возвращение высокого блондина», «Фанфан-тюльпан» и исполнение адвоката Дегре.





В 1976 году Рошфор получил главную кинонаграду Франции — премию «Сезар» за лучшую роль второго плана в фильме «Пусть начнется праздник». Вторую же такую награду он одержал за лучшую мужскую роль в фильме «Краб-барабанщик» в 1978 году. И третью награду ему вручили уже в 1999 году за за большой вклад в развитие французского кинематографа.

Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что Андрей Меньшиков, стоявший у истоков создания КВН, ушел из жизни в возрасте 72 лет.

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