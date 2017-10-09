Мимо Земли пролетел астероид равный челябинскому метеориту





Сегодня, около 7 часов утра, мимо Земли пролетел астероид размером от 27 до 67 метров в диаметре. По своим габаритам он напоминает челябинский метеорит, который упал на Землю в феврале 2013 года, передает Joinfo.ua.

Насколько близко пролетел астероид

Небесное тело под названием 2017 TB1 пролетело мимо нашей планеты на расстоянии 13,2 миллиона километров. Это расстояние равно 34 расстояниям между Землей и Луной. После сближения, астероид полетел в сторону Марса.

Как сообщили астрологи из обсерватории Маунт-Леммон, возвращение астероида стоит ожидать не ранее, чем через 600 дней, однако никакой угрозы человечеству он не представляет.

Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что в китайской провинции Юньнань очевидцем удалось заснять не только полет крупного метеора, но и момент, в который он взорвался.

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