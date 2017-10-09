Мимо Земли пролетел астероид равный челябинскому метеориту

Сегодня, около 7 часов утра, мимо Земли пролетел астероид размером от 27 до 67 метров в диаметре. По своим габаритам он напоминает челябинский метеорит, который упал на Землю в феврале 2013 года, передает Joinfo.ua.
Небесное тело под названием 2017 TB1 пролетело мимо нашей планеты на расстоянии 13,2 миллиона километров. Это расстояние равно 34 расстояниям между Землей и Луной. После сближения, астероид полетел в сторону Марса.
Как сообщили астрологи из обсерватории Маунт-Леммон, возвращение астероида стоит ожидать не ранее, чем через 600 дней, однако никакой угрозы человечеству он не представляет.
Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что в китайской провинции Юньнань очевидцем удалось заснять не только полет крупного метеора, но и момент, в который он взорвался.