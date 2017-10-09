Пенсионер год не хоронил родных потому что не хотел с ними расставаться





60-летний пенсионер Роберт Джеймс Куфлер из Миннесоты целый год жил в одном доме с трупами своей матери и брата-близнеца, передает Joinfo.ua.

Не мог заставить себя их похоронить

Роберт рассказал полицейским, что просто не мог заставить себя похоронить близких людей и поэтому весь год никого не пускал в дом.

Полицию вызвал сосед из-за доносящегося дурного запаха из дома и большого скопления мух. Когда полиция приехала на место вызова, она обнаружила сгнившее тело 94-летней матери и 59-летнего брата.







Чтобы не возникало никаких подозрений, Роберт от имени умерших родственников рассылала поздравительные открытки и придумывал причины, по которым они не могут ответить на телефонный звонок. Проведя экспертизу, выяснилось, что да, родственники умерли естественной смертью, а то предположение, что пенсионер хотел получать вместо них пенсионное пособие, не нашло подтверждения.

Роберта Джеймса Куфлера освободили из-под стражи и сняли все обвинения.

Журналисты ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что Блейк Херон, известный по фильму "Мой лучший друг Шейлок", обнаружен мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе.

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