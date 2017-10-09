Любовный гороскоп на неделю: кого ждет удача в личной жизни с 9 по 15 октября





На этой неделе покровительница любви Венера переходит из знака Девы в Весы, которые известны своей привычкой все взвешивать. Как переход Венеры в самый неуравновешенный знак зодиака повлияет на любовные отношения, расскажет Joinfo.ua.

В целом неделя окажется благоприятной для семейных и любовных отношениях. Во-первых, так распорядились звезды. А во-вторых, на этой неделе, 14 октября, православные празднуют Покров Пресвятой Богородицы.

Издавна считалось, что Богородица покровительствует девушкам и женщинам. Именно к ней обращали молитвы с просьбами об удачном замужестве и благополучной семейной жизни. Существуют обряды о быстром и удачном замужестве, которые следует выполнять в праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Каким знакам зодиака на этой неделе суждено идти под венец или объявить о помолвке, расскажет журналист ДжоИнфоМедиа Ксения Иваниченко.

Овен

Рожденным в период с 20 марта по 20 апреля звезды пророчат служебный роман. Для свободных Овнов он окажется кстати. Для тех, кто состоит в паре, это может принести проблемы. Прямолинейные Овны предпочитают говорить правду и только правду. Что ж готовьтесь к упрекам и скандалам на почве ревности от партнера. Если партнер действительно дорог, собирайте волю в кулак, чтобы переждать грозу.

Телец





Представители этого знака, у которых есть "вторая половинка", 10-14 октября могут получить предложение руки и сердца. Отношения в этот период перейдут на качественно новый уровень вероятно начало совместной жизни или принятие решения о рождении ребенка.

Неделя с 9 по 15 октября только начало белой полосы в личной жизни Тельцов. Она продлится целый год. Так что готовьтесь, Тельцы, - астрологи обещают вам ясную погоду на личном фронте.

Близнецы

Свободных Близнецов ожидает яркая неделя, как карнавал в Рио-де-Жанейро. Романтические свидания, флирт, многообещающие знакомства будут сыпаться горох из дырявого мешка.

Представителей знака, которые состоят в отношениях, ожидает череда ссор с партнером. Астрологи советуют запасаться терпением и готовиться к спокойному, серьезному разговору со "второй половинкой". Если сумеете провести переговоры на высшем уровне, сможете определить конфликтные моменты, найдете способы урегулирования.

Рак

Рожденных в период с 22 июня по 22 июля ожидают разногласия в личных отношениях. Впрочем, Раки, которые больше всего ценят семейный уют, смогут погасить возникающие конфликты и восстановить понимание.

В среду возможно новое, весьма многообещающее знакомство, скорее всего, с иностранцем. В конце недели будет весьма удачным романтическое путешествие.

Лев





Хотите восстановить отношения с экс-партнером? До 9 октября у Львов хороший период, чтобы возобновить старые связи. Астрологи считают, что свободным Львам следует это сделать. Отношения, которые пережили реинкарнацию, смогут перерасти в крепкий, благополучный союз.

Однако Львам на этом может не хватит времени. Неделя обещает быть щедрой на знакомства. Новые люди в окружении Львов предпочтут пригласить их на выставку или спектакль, чем в кафе или ресторан.

Дева

До 14 октября Венера будет находиться в знаке Девы. Представителей этого знака напоследок она одарит очарованием и шармом. Среди противоположного пола представители этого знака будут пользоваться бешеной популярностью.

Астрологи советуют свободным Девам не терять шанс, заводить новые знакомства, переводить сложившиеся отношения на новый уровень – вести партнера в ЗАГС или объявлять помолвку. Любой шаг на любовном фронте будет удачным.

Весы





Рожденным в период с 24 сентября по 23 октября в начале недели будет не до любви. Проблемы на работе, в быту заберут все свободное время и потребуют множества ресурсов. Справиться с проблемами будет проще Весам, состоящим в отношениях. Партнер порадует их заботой и с готовностью возьмет часть проблем на себя.

На выходных тема любви и взаимоотношений выйдет на первый план. Для внутренней гармонии вам будет нужно любить и чувствовать себя любимыми.

Скорпион

Представителей этого знака на этой неделе неудержимо потянет в компании. Им остро захочется общения с людьми, которые разделяют их взгляды. Свободным Скорпионам астрологи советуют подчинится этому порыву. Возможно, что в дружеской компании найдется человек, который впоследствии станет "второй половинкой".

Для Скорпионов, состоящих в паре, общение с единомышленниками пойдет на пользу, если партнеры разделяют взгляды друг друга. Если нет, тогда один из партнеров будет явно тяготиться дружескими посиделками. В таком случае размолвки и ссоры неизбежны.

Стрелец





Для рожденных с 23 ноября по 21 декабря наступает благоприятный период для покорения сердца небезынтересного человека. Желание принять серьезное решение вряд ли посетит вас на этой неделе, не стоит заставлять себя - это лучший способ ошибиться. Близкий человек порадует вас вниманием.

Козерог

Для Козерогов настало время, когда они смогут по достоинству оценить своего партнера. "Вторая половинка" отложит свои дела, потратит массу времени и средств на решение проблем Козерогов. Астрологи рекомендуют Козерогам хоть ненадолго забыть о своем королевском величии и отблагодарить партнера. Если сумеют, то в отношениях надолго воцарится гармония.

Водолей





Представителей этого знака ждет не самая удачная для личной жизни неделя. Настроение Водолеев будет не самым романтическим. Те, кто состоит в паре, будет излишне резко реагировать на довольно невинные замечания партнера.

Свободные Водолеи даже если пойдут на свидание, удовольствия от встречи не получат. Они не сумеют произвести должное впечатление на понравившегося человека и будут разочарованы. Астрологи советуют на этой неделе воздержаться от активности на личном фронте. Набраться терпения и переждать неблагополучный период как непогоду.

Рыбы

Рожденные в период с 21 февраля по 20 марта сумеют исправить ошибки, допущенные в общении с человеком, который им небезразличен. Однако не стоит пытаться сделать это чересчур энергично и напористо. Дождитесь благоприятного момента и проявите по отношению к нему всю нежность, на какую способны.

Со вторника по четверг повышается риск затяжной ссоры. И только пятница даст вам те эмоции, которых вы хотите.

Напомним, астрологи составили гороскоп доверия – какие знаки зодиака склонны к обману.

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