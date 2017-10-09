Нумерология: как определить вашу силу воли по дате рождения





Мы много чего рассказывали про нумерологию — например, уточняли, что означают так называемые ключевые цифры в квадрате Пифагора. Упоминалось также, что цифра в уголке квадрата — это способность настоять на своем, быть «громче» других людей. Но есть в нумерологическом коде и такое понятие, как энергопотенциал. Давайте поговорим о нем подробнее, предлагает Joinfo.ua!

Что это такое?

Это сила стоять на своем. Не спорить с людьми, а именно делать все так, как решил. Не отступать со своей дороги. Это, в определенной степени, сила воли. Это способность сказать «мое решение таково, и ваше мнение меня просто не интересует». Если в паре — а мы недавно рассказывали, как высчитывать нумерологическую совместимость — один человек обладает высоким энергопотенциалом, а второй — низким, то ведущим в паре будет первый. Далеко не всегда это плохо: это именно что не подавление чужих чувств, просто один человек знает, как надо, а второй доверяет ему.





Как его высчитывать?

Мы работали с двумя датами: 18.05.1977 и 01.02.1995. Посчитаем для обеих! Первая дата: 1977 умножить на 1805. Вам, конечно же, понадобится калькулятор. Получается 3568485. Суммируем цифры. 3+5+6+8+4+8+5=37. Энергопотенциал ниже двадцати — это очень слабая воля, 20-30 — нормальная, выше 30 — очень сильная. Человек и вправду достаточно «уперто» стоит на своем!

Вторая дата. 0102 умножить на 1995. Вернее, первый нолик придется убрать: 102 умножить на 1995. Получается 203490. 2+0+3+4+9+0=18. Человек слабенький! Уже близко к 20, настаивать на своем в теории может, потому что наверняка есть люди еще слабее, и ситуации легче, и вообще… но да. Все плохо.

37 и 18! То есть первый человек на 19 «баллов» опережает по энергопотенциалу второго человека. Кто будет ведущим в такой паре? Тут и думать особо не надо.



А как это сопоставимо с «ключевыми» цифрами квадрата?

У большей части людей нашего поколения ключевая цифра — 12 или 13. Соответственно, да, переспорить других людей человек с ключевой цифрой выше, чем у собеседника, может. Но вопрос в том, захочет ли он спорить. Энергопотенциал 18 означает «я не буду настаивать на своем, я постараюсь быть удобным другим людям». Энергопотенциал 37 - «я отстою себя, и точка!».





В то же время третий человек, с энергопотенциалом 44, удивленно спрашивает человека с потенциалом 37 — «а почему ты не отстоял свою точку зрения в таком-то вопросе?». То есть энергопотенциал 44, от которого 37 на 7 «баллов» отстает, не может понять, почему 37 такой «слабенький»…

И чем это знание поможет?

Людям с сильным потенциалом — понять, что не все могут отстаивать себя так же, как и они, и не выставлять таких высоких требований. Людям со слабым потенциалом — тренировать в себе силу воли, или же стараться искать сильного человека, который будет их понимать!

Журналист ДжоИнфоМедиа Диана Линн желает вам взаимопонимания и понимания себя!

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