Елизавета II: какими привилегиями обладает королева Великобритании





Мы уже рассказывали недавно, почему предстоящий, 2018 год станет для поклонников королевской британской семьи едва ли не самым прекрасным из всех! А давайте поговорим о королеве Елизавете, предлагает Joinfo.ua!

Королеве принадлежат все дельфины

До такой степени, что стоит дельфину на пять километров подплыть к берегам Британского острова, то он тут же попадает в собственность королевы Елизаветы! Да и не только дельфины — киты, морские свиньи, то есть любые водоплавающие млекопитающие, которые не рыбы. При этом Елизавета имеет законное право их всех есть. И если кто-то поймал такое животное, королева может заявить, что желает отужинать!

Появился закон в четырнадцатом веке, усилиями короля Эдуарда Второго. Но, согласно закону, затребовать всего зверя может только король! А королеве полагалось бы отправить хвост во дворец.

Сложности с маркизами Эйлсбери

Семья Эйлсбери тоже с королем Эдуардом, но уже с Шестым, обязалась, что маркиз при визите королевы будет трубить в охотничий рог из слоновьего бивня, притом длинной в 60 сантиметров! А напитки должны подаваться в кубках из, соответственно, слоновой кости. Когда к очередному маркизу явился однажды Георг Третий, он официально уведомил: если еще раз в рог не протрубят, крышка собственности маркиза. А другие лорды, между прочим, должны обязательно дарить королеве розы!





Новые туфли королеве разнашивают

У королевы есть специальные служащие для разнашивания новой обуви. А еще — те, кто не позволяет Елизавете на сходные мероприятия дважды надевать одну и ту же вещь.

Елизавета может есть лебедей

Официально лебедей никто употреблять в пищу не имеет права. Британец Хасан Фидан однажды поймал лебедя в местном парке и решил приготовить, но полиция сообщила ему строго: единственный человек в этой стране, кто мог бы так поступить — это королева Елизавета! Дело в том, что в тринадцатом веке мясо лебедей считалось деликатесом, специально для монархов. А теперь, конечно, и о правах животных заговорили.

И присваивать корабли она тоже может!

Можно любой британский корабль «захватить», и совсем не вероломно, а согласно законному праву. Вот в восемьдесят втором году в рекламе лайнера, названного в честь королевы, его так часто называли самым прекрасным кораблем, что правительство это лайнер… присвоило.



Паспорт ей не нужен

Все британские паспорта формально выдает королева. Машину она сама при этом водит без прав и нигде не обязана предъявлять документы, даже при покупке алкоголя!

Королева имеет право на снежки в любое время года

Шотландской семье Фоулис продали когда-то землю у монархов на условии, что снежки, даже в середине лета, семья Фоулис обязана достать: ведь у них есть гора, покрытая снегом круглый год! Для охлаждения вина когда-то было очень актуально.





Можно наложить вето на любой закон!

На абсолютно любой, принятый парламентом. И не только в Великобритании, но еще и в Канаде, Ямайке, Австралии, Новой Зеландии. В девяносто девятом она наложила вето на передачу права санкционирования парламентом военных ударов!

В случае смерти Елизаветы нельзя веселиться!

Двенадцать дней все каналы не имеют права показывать смешные передачи, да и все вообще — останутся только воспоминания о королеве.

Королева ни за что не отвечает

Она абсолютно чиста перед законом! Что бы ни совершила.

Журналист ДжоИнфоМедиа Диана Линн напоминает, какие подарки Кейт Миддлтон получила от принца Уильяма за весь период их знакомства — вот тут уже существуют традиции, церемонии и никакой свободы!

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