Елизавета II: какими привилегиями обладает королева Великобритании

Мы уже рассказывали недавно, почему предстоящий, 2018 год станет для поклонников королевской британской семьи едва ли не самым прекрасным из всех! А давайте поговорим о королеве Елизавете, предлагает Joinfo.ua!
До такой степени, что стоит дельфину на пять километров подплыть к берегам Британского острова, то он тут же попадает в собственность королевы Елизаветы! Да и не только дельфины — киты, морские свиньи, то есть любые водоплавающие млекопитающие, которые не рыбы. При этом Елизавета имеет законное право их всех есть. И если кто-то поймал такое животное, королева может заявить, что желает отужинать!
Появился закон в четырнадцатом веке, усилиями короля Эдуарда Второго. Но, согласно закону, затребовать всего зверя может только король! А королеве полагалось бы отправить хвост во дворец.
Семья Эйлсбери тоже с королем Эдуардом, но уже с Шестым, обязалась, что маркиз при визите королевы будет трубить в охотничий рог из слоновьего бивня, притом длинной в 60 сантиметров! А напитки должны подаваться в кубках из, соответственно, слоновой кости. Когда к очередному маркизу явился однажды Георг Третий, он официально уведомил: если еще раз в рог не протрубят, крышка собственности маркиза. А другие лорды, между прочим, должны обязательно дарить королеве розы!
У королевы есть специальные служащие для разнашивания новой обуви. А еще — те, кто не позволяет Елизавете на сходные мероприятия дважды надевать одну и ту же вещь.
Официально лебедей никто употреблять в пищу не имеет права. Британец Хасан Фидан однажды поймал лебедя в местном парке и решил приготовить, но полиция сообщила ему строго: единственный человек в этой стране, кто мог бы так поступить — это королева Елизавета! Дело в том, что в тринадцатом веке мясо лебедей считалось деликатесом, специально для монархов. А теперь, конечно, и о правах животных заговорили.
Можно любой британский корабль «захватить», и совсем не вероломно, а согласно законному праву. Вот в восемьдесят втором году в рекламе лайнера, названного в честь королевы, его так часто называли самым прекрасным кораблем, что правительство это лайнер… присвоило.
Все британские паспорта формально выдает королева. Машину она сама при этом водит без прав и нигде не обязана предъявлять документы, даже при покупке алкоголя!
Шотландской семье Фоулис продали когда-то землю у монархов на условии, что снежки, даже в середине лета, семья Фоулис обязана достать: ведь у них есть гора, покрытая снегом круглый год! Для охлаждения вина когда-то было очень актуально.
На абсолютно любой, принятый парламентом. И не только в Великобритании, но еще и в Канаде, Ямайке, Австралии, Новой Зеландии. В девяносто девятом она наложила вето на передачу права санкционирования парламентом военных ударов!
Двенадцать дней все каналы не имеют права показывать смешные передачи, да и все вообще — останутся только воспоминания о королеве.
Она абсолютно чиста перед законом! Что бы ни совершила.
Журналист ДжоИнфоМедиа Диана Линн напоминает, какие подарки Кейт Миддлтон получила от принца Уильяма за весь период их знакомства — вот тут уже существуют традиции, церемонии и никакой свободы!