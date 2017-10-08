Интересный гороскоп: месяц рождения мужчины расскажет всю правду о его характере





Мы уже рассказывали, что от дня недели, в который родился человек, вполне себе зависит его характер. А что насчет месяца? Давайте поговорим про месяцы рождения мужчин, предлагает Joinfo.ua!

Родился в январе…

...так вот тебе сила воли, высокая индивидуальность! Январский человек умеет проникнуть в суть. Он надежен, дает отличные советы, но очень нетерпелив. Лгать не умеет. Как правило, такого мужчину либо ненавидят, либо любят, спокойно к нему относиться никто не будет. Жизненной силы у январского мужчины тоже довольно много, но и ссориться он способен из-за мелочей — силу некуда девать...

Кто родился в феврале…

...тот будет чувствительным, но в то же время сильным! Будет стараться моментально решать любые вопросы. У февральского мужчина очень развито воображением, он очень сердечен, и ум у него философский. Советов в работе не слушает. Умеет зарабатывать деньги, но только если они ему нужны. В любви честен.

Человек марта…

...очень приятен манерами, из равновесия практически не выводится, всегда стабилен. На компромиссы идет с трудом, его идеи ему важнее. Очень высокий энтузиазм, действует быстро, и легко находит правильные решения. Но во всей своей стабильности способен и наорать на окружающих.

Родился в апреле…

…значит, доброжелателен, человек дела, всегда дает советы. Кропотливую, педантичную работу очень любит. Перфекционист. Очень честолюбив. Не ревнив, всегда принимает сторону жены. А в женщинах больше всего будет ценить чистоплотность!

Человек мая…

...очень быстро на все реагирует, легко включается в работу. Очень добрый, тепло относится к родным. Очень самоуверен. Порой слишком требует от сотрудников, чтобы ему разрешили руководить… При этом раздражителен и циничен, хотя в то же время весел и умеет шутить. Общительный, но независимый. Старается всем помочь, хотя порой и в угоду своему самоутверждению. Кроме того, считает, что все сделает лучше всех, и все серьезное можно доверить только ему!

Мужчина июня…

...индивидуалист, которому плевать на общественное мнение. От знает, чего хочет, он знает, как этого добиться. Порой его же заблуждения загоняют его в ловушку, но обычно он может найти выход, так как неплохо понимает людей. Много читает, пользуется уважением в коллективе, довольно сообразителен. Не терпит опеки. Общается с теми, кто ему нравится, хотя легко может произвести впечатление — но разговаривать будет далеко не со всеми, чаще слушать.

Кто родился в июле…

...тот спокоен, невозмутим и наблюдателен. Но действует при этом порой довольно непоследовательно. Очень наивен и доверчив, так что часто «вляпывается» - наблюдательность спастись не помогает. Альтруист. Видит в мире черное и белое, все время все делит на добро и зло. Очень активно вовлекается в общественную деятельность!







Мужчина августа…

...очень цельная, мужественная, пусть и порой раздражительная натура. Умеет и любит хорошо одеваться. Очень ценит семью и все, что с ней связано. С людьми сходится тяжело, хотя у него и очень стабильный характер. Постоянно жаждет новых впечатлений, но мыслит довольно трезво. Прекрасный руководитель, говорит всегда по делу.

Если мужчина родился в сентябре…

...то он умен, честолюбив, интеллектуален и стремится быть лидером. У него прекрасная логика, но, увы, часто доверяется лести. Много возится с детьми, считает их успехи плодом своего воспитания. Пусть только не кричит на ребенка!

А октябрь...

...дает ум и скептицизм, но при этом — огромную душевность. Логика и интуиция развиты равно. Увы, не признает компромиссов — мог бы добиться в жизни большего. Очень уважает в других людях самостоятельность. Всегда помнит о собственной выгоде, хотя и способен действовать бескорыстно. К переменам не стремится, выбирает практически всегда долг.

Ноябрьский мужчина

Вдумчивый и серьезный «дипломат», пунктуальный и обязательный, очень высоко ценит порядочность. Карьера у «ноябрьского» человека складывается словно бы сама собой. Часто замыкается в себе, ни с кем не общаемся, но потом снова превращается в весельчака, если на него не давить.





Человек декабря

Очень трудолюбив, стремится к инновациям, к переменам. Авторитетен среди коллег, так как отлично выполняет работу — если только она не монотонная. Старается обеспечить себе высокое положение в обществе, включая и деньги. От жены хочет воспитания детей — и ничего больше.

Журналист ДжоИнфоМедиа Диана Линн надеется, что эта информация поможет вам получше друг друга понять!

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