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Михаэль Шумахер последние новости: вес автогонщика уменьшился до 45 кг – СМИ


Михаэль Шумахер последние новости: вес автогонщика уменьшился до 45 кг – СМИ

Автогонщик Михаэль Шумахер почти 4 года назад получил тяжелую травму головы. ИноСМИ сообщают не очень хорошие новости о состоянии здоровья чемпиона «Формулы-1», передает Joinfo.ua.


Хороших новостей нет


Состояние Михаэля Шумахера оставляет желать лучшего. По непроверенным данным, которые появились в СМИ, надежды на выздоровление чемпиона остается все меньше.


Так, зарубежное издание Auto-bild.ro сообщает, что Михаэль по-прежнему не может дышать самостоятельно. Жизнедеятельность его внутренних органов поддерживает аппарат ИВЛ (искусственная вентиляция легких). И хотя, мужчина уже достаточное длительное время находится на своей вилле в Швейцарии, за его состоянием круглосуточно следят высококвалифицированные специалисты. И как говорится в инсайдерской информации, медики оценивают шансы Шумахера на выздоровление очень невысоко.



Михаэль Шумахер последние новости: вес автогонщика уменьшился до 45 кг – СМИ

«К сожалению, он находится в коме. Он из последних сил борется за жизнь, но мы не думаем, что шансов много. Все близкие люди каждый день навещают его, происходящее очень болезненно», — цитируют СМИ слова одного из родственников спортсмена.


Изменился до неузнаваемости


Сам Михаэль, как утверждает источник, близкий к семье Шумахера, совсем не похож на себя прежнего: а его рост уменьшился со 174 до 160 сантиметров, а вес — с 74 до 45 килограммов.


Семья автогонщика эту информацию не подтверждает, но и не опровергает. Судя по всему, даже, если в чем-то журналисты и преувеличивают, хороших новостей для поклонников у близких Шумахера нет. Перенесенные операции, наличие дорогостоящих лекарственных препаратов и качественная медицинская помощь, к сожалению, пока бессильны. Большого прогресса в лечении Шумахера достичь не удается.


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, ранее коллега Шумахера предположил, что гонщик, скорее всего, не восстановится на 100%.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/281820-news.html
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