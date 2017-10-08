В Финляндии забеременела женщина сменившая пол: врачи не знают как поставить на учет "беременного мужчину"





В Финляндии в медицинский центр обратился мужчина, с намерением … стать на учет по беременности. Как оказалось, еще несколько лет назад этот человек был женщиной, пишет Joinfo.ua.

По словам сотрудника финской организации по защите прав меньшинств, такое явление не является чем-то невозможным. Люди, сменившие пол, вполне могут прекратить на время принимать гормональные препараты. Тогда их организм приходит в норму, и они могут забеременеть и выносить ребенка.





Ох уж эти бюрократы!

Как стало известно, беременность протекает нормально. Но жизнь необычной пары серьезно осложнена бюрократическими проволочками. Дело в том, что программа учета не рассчитана на внесение данных: «беременный мужчина».

Журналист ДжоИнфоМедиа Милена Хмель напоминает, известный стилист Александр Васильев отметил, что по большей части звезды умело подчеркивают свою беременность, однако некоторым известным личностям не мешало бы уделять этому больше внимания.

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