Королевская свадьба в Сербии: принц Филипп и Даница Маринкович поженились на торжественной церемонии в Белградском соборе





В субботу, 7 октября, старший член королевской семьи Сербии, принц Филипп женился на своей избраннице, Данице Маринкович. Среди гостей, присутствовавших на церемонии, были королева Испании София и шведская принцесса Виктория, сообщает Joinfo.ua.





Избранница принца, 30-летняя Даница Маринкович по профессии графический дизайнер. Она также регулярно демонстрирует свою любовь к путешествиям в Instagram.





Невеста выглядела потрясающе в элегантном белом платье с развевающимися рукавами и широким шлейфом. Платье также было украшено большим бантом спереди на поясе.





Счастливая пара надела одинаковые короны, когда они обменивались обетами во время традиционной церемонии в городском соборе.





Филипп объявил о помолвке этим летом. Он опубликовал фотографию с сияющей невестой на ступенях Королевского дворца Белграда.









Журналист ДжоИнфоМедиа Ната Ли напоминает, что фанаты королевской семьи Великобритании с нетерпением ждут официального объявления помолвки принца Гарри американской актрисы Меган Маркл.

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