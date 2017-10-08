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Королевская свадьба в Сербии: принц Филипп и Даница Маринкович поженились на торжественной церемонии в Белградском соборе


Королевская свадьба в Сербии: принц Филипп и Даница Маринкович поженились на торжественной церемонии в Белградском соборе

В субботу, 7 октября, старший член королевской семьи Сербии, принц Филипп женился на своей избраннице, Данице Маринкович. Среди гостей, присутствовавших на церемонии, были королева Испании София и шведская принцесса Виктория, сообщает Joinfo.ua.



Королевская свадьба в Сербии: принц Филипп и Даница Маринкович поженились на торжественной церемонии в Белградском соборе

Избранница принца, 30-летняя Даница Маринкович по профессии графический дизайнер. Она также регулярно демонстрирует свою любовь к путешествиям в Instagram.



Королевская свадьба в Сербии: принц Филипп и Даница Маринкович поженились на торжественной церемонии в Белградском соборе

Невеста выглядела потрясающе в элегантном белом платье с развевающимися рукавами и широким шлейфом. Платье также было украшено большим бантом спереди на поясе.



Королевская свадьба в Сербии: принц Филипп и Даница Маринкович поженились на торжественной церемонии в Белградском соборе

Счастливая пара надела одинаковые короны, когда они обменивались обетами во время традиционной церемонии в городском соборе.



Королевская свадьба в Сербии: принц Филипп и Даница Маринкович поженились на торжественной церемонии в Белградском соборе

Филипп объявил о помолвке этим летом. Он опубликовал фотографию с сияющей невестой на ступенях Королевского дворца Белграда.





Королевская свадьба в Сербии: принц Филипп и Даница Маринкович поженились на торжественной церемонии в Белградском соборе

Журналист ДжоИнфоМедиа Ната Ли напоминает, что фанаты королевской семьи Великобритании с нетерпением ждут официального объявления помолвки принца Гарри американской актрисы Меган Маркл.


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