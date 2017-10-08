Что расскажет о человеке день недели его рождения





Мы достаточно много рассказывали про нумерологию — вот на днях посвятили вас в тонкости вычисления совместимости. А ведь не нумерологией одной!.. День недели, в который родился человек, также многое решает. Давайте узнаем, что, предлагаем Joinfo.ua!

Лунный понедельник

«Родился в понедельник — пригож лицом», говорят нам «Сказки матушки Гусыни». И правильно говорят. Луна — светило эмоций, светило чувств и фантазий, которые часто и на лице отражаются. К сожалению, лунные люди часто скрывают чувства, и ищут себе человека сильнее себя, чтобы он их вел по жизни. А так как не всегда могут найти такого, то часто страдают от одиночества — притом, что могли бы быть преданными и верными хранителями домашнего уюта...

Вторник Марса

Марс — бог войны — покровитель вторника. Рожденные во вторник упорные, настойчивые, в чем-то агрессивные. «Родился во вторник — ловок умом», говорит матушка Гусыня. Так как чтобы добиваться своей цели приходится думать головой! Но часто они сначала делают, а потом думают, потому «вторничным» людям нужны советчики. Тогда они много чего добьются!

Среда Меркурия

Бог торговли покровительствует тем, кто «родился в среду — горя хлебнешь». Нет, ну хлебнешь, конечно — всю жизнь будешь учиться и заниматься всякими изматывающими вещами… И порой — бросаться в приключения, на которые многие могут обижаться. Хорошо, что человеку, рожденному в среду, в его страсти к бизнесу и к улаживанию дел и найти себе идеального, понимающего партнера обычно несложно!

Четверг Юпитера

Отец богов, который управляет миром, отвечает за четверг. И те, кто «родился в четверг — далеко пойдешь» и вправду становятся администраторами, организаторами, чиновниками, часто политиками… К тому же они неплохо предвидят будущее и могут обходить все препятствия! Но вот в семейных отношениях, увы, часто конфликтны.







Венерианская пятница

Пятница — это богиня любви. «Родился в пятницу — талантливым будешь», то есть Венера даст тебе таланты, ведь это и есть «печать» любви богов! Люди пятницы очень обаятельны, очень привлекательны, умеют приносить окружающим радость. Увы, для них слишком тесны рамки любого закона, даже семейных норм. Потому «пятничные» люди будут жить, скажем так, альтернативно остальным дням недели.

Суббота Сатурна

«Родился в субботу — про отдых забудешь». Так и есть, ведь у людей субботы очень тяжелая карма! Они, впрочем, умеют с ней справляться, умеют просто взять — и победить все невзгоды. Важнее всего для них — честь, долг и труд! В личной жизни «субботним» часто не везет — у них же есть жизненные установки, и они верят, что личную жизнь эти установки уже обеспечили… ан нет, у людей другие могут быть…

Солнечное воскресенье

«А родился в воскресенье — впереди одно везенье!». Но ведь так и есть, Солнце приносит удачу во всем! Минус в том, что если при том, что база есть, они на этой базе ничего не достигнут, то за аванс судьба начнет жестоко бить, ведь аванс отработать надо. Так что вот и приходится — либо работать всегда, и тогда всегда все хорошо, либо никак…





Журналист ДжоИнфоМедиа Диана Линн напоминает, что мы знаем уже, какие из знаков Зодиака самые удачливые — может быть, знак Зодиака поможет там, где подвел день недели?..

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