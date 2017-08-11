Вирус Коксаки в Турции 2017: последние новости на сегодня, 11.08.2017





Специалисты из медицинских служб рекомендуют избегать в Турции массовых детских мероприятий в связи с появившейся в СМИ информацией о распространении вируса Коксаки.Случаев массового заражения вирусом Коксаки среди путешественников в Турции текущим летом не наблюдается. Однако латвийка Екатерина убеждена, что ее сын заболел на курорте именно этим вирусом. В больнице и в отеле эту информацию не подтверждают. Но женщина узнала, что ее ребенок не единственный, кто заболел.Туроператоры подчеркивают, что случаи заболевания в Турции энтеровирусными инфекциями характерны для лета. Есть информация, что случаи заражения единичны и об эпидемии речь не идет, о чем ранее информировал наш сайт N4k.Ru.Коксаки относится к энтеровирусам. При оказании своевременной помощи больной быстро оправится от болезни.Чаще заражаются дети. Болезнь сопровождается зудом и высокой температурой, приводит к нарушению работы желудочно-кишечного тракта.Чаще всего больные получают лечение на дому. Возбудители болезни живут долго, в то же время они весьма чувствительны к солнечным лучам и дезинфицирующим средствам.Ни в коем случае при обнаружении первых симптомов вируса Коксаки не следует заниматься самолечением. Лучше всего обратиться к специалистам за первой медицинской помощью.Вирус Коксаки изрядно напугал туристов. Многие сейчас звонят в агентства и просят аннулировать туры. Агентства отказывают, так как нет официальных подтверждений эпидемии, в том числе, от Роспотребнадзора или Ростуризма. На это обращает внимание пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. По ее словам, чем ближе дата поездки, тем больше будет штраф.Ранее СМИ сообщали, что туроператоры и страховые компании не зафиксировали всплеска обращений туристов, заразившихся вирусом Коксаки в Турции. На прошлой неделе Роспотребнадзор направил в органы здравоохранения Турции официальный запрос по этому поводу. Ведомство также открыло " горячую линию" , чтобы получить наиболее достоверную информацию от самих отдыхающих.Соцсети взорвала информация о вирусной инфекции Коксаки, которая распространяется на популярных среди российских туристов курортах Турции.Туристы, которые вернулись с отдыха жалуются на высокую температуру, держащуюся на протяжении нескольких дней, зудящую сыпь на руках и ногах, в ряде случаев - расстройство желудка. Дети чаще цепляют этот вирус, однако болеть могут и взрослые. Причем заразу подхватывают даже в отелях лакшери-сегмента.Вирус Коксаки относится к возбудителям детских инфекций. Болезнь проявляется диареей и общей интоксикацией организма. Поэтому и советует при ухудшении самочувствия во время отдыха, либо по возвращении в Российскую Федерацию, срочно обратиться за врачебной помощью.

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