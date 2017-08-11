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Горячая десятка джекпотов в онлайн-казино: счастливчики сорвавшие миллионы


Горячая десятка джекпотов в онлайн-казино: счастливчики сорвавшие миллионы

Все мы мечтаем стать миллионерами. А некоторые мечтают и становятся! Достаточно правильно выбрать онлайн слоты в виртуальном казино. Именно в ем можно выиграть миллионы долларов, передает Joinfo.ua.


Вы верите в удачу? Уже многим счастливчикам удалось озолотиться играя в виртуальном казино. Предлагаем вашему вниманию рейтинг самых крупных джекпотов в мире.


Горячая десятка джекпотов в онлайн-казино


И так, 10 место: Mega Moolah и 10,14 млн новозеландских долларов


В июне 2016 года парню Равири Поу невероятно повезло в автомате Mega Moolah. Он выиграл больше 10,14 миллиона новозеландских долларов ( около 7,5 миллионов долларов США).


9 место: The Dark Knight и 10,42 млн австралийских долларов


Австралиец сорвал куш в 10,5 миллионов австралийских долларов (7,86 миллиона долларов США). Парню удалось выиграть в «Бэтмене» с Хитом Леджером – The Dark Knight.


8 место рейтинга: Mega Moolah и 6,3 млн евро


Судя по всему, Mega Moolah – самый щедрый автомат. В 2009 году 36-летний грек Georgios M сорвал банк в 6,3 миллиона евро ( 8,6 миллиона долларов). Мужчина просто хотел расслабится и вот как удача повернулась к нему, информирует журналист ДжоИнфоМедиа Ульяна Улиткина.


7 место: Hall of Gods и 7,6 млн евро


В 2012 году везучая шведка обменяла 50 евро на джекпот в размере 7,67 миллиона. Полученные деньги ушли на погашение долга по кредиту и семейный отпуск в Таиланде. Девушкам тоже везет!



Горячая десятка джекпотов в онлайн-казино: счастливчики сорвавшие миллионы

6 место: Hall of Gods и 7,82 млн евро


Только в 2015 году слоту Hall of Gods удалось побить свой собственный рекорд. Это везунчик посчитал нужным остаться анонимным, но стоит сказать, он может позволить себе все.


5 место: Mega Moolah Mobile и 7,9 млн евро


Представляем вам самый большой прогрессивный джекпот, сорванный на мобильном устройстве – 7,9 миллиона евро( 8,82 миллионов долларов США) Банк в 2016 году достался игроку с ником D.P., о котором известно только то, что он играл с iPad. Известно, что счастливчик делал не большие ставки, но судьба вознаградила его миллионами.


4 место: Mega Fortune и 8,57 млн евро


Игровой автомат Mega Fortune расщедрился и в ноябре 2015 года. Счастливчику с ником Александру досталось 8,78 миллиона евро (9,57 миллиона долларов). Он просто решил немного поиграть ночью, пока его жена спала. Представьте ее шок после пробуждения.



Горячая десятка джекпотов в онлайн-казино: счастливчики сорвавшие миллионы

3 место: Mega Fortune и 11,74 млн евро


Это первый в мире онлайн джекпот, который попал в Книгу рекордов Гиннеса. Анонимный везунчик из Норвегии сорвал куш в Mega Fortune 11,74 евро. Он перед рабочим днем решил сделать ставку и выиграл! Наверно в тот день он и уволился.


2 место: Mega Fortune и 17,86 млн евро


На этот раз повезло 40-летнему счастливчику из Финляндии. Поставив всего 25 центов, он выиграл целое состояние.


И 1 место нашего рейтинга: Mega Moolah и 17,88 млн евро


В 2015 щедрый автомат выдал британцу 17 879 645 евро. Еще один джекпот который попал в Книгу рекордов Гиннеса. Разбогатеть удалось 26-летнему Джону Хейвуду. Парню повезло буквально на 7 минуте игры. Он успел сделать только 25 вращений и поставить буквально 30 фунтов. Вот это удача!


Ранее мы сообщали, джекпот более чем миллион евро в лотерее My Million достался французу-безработному.


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