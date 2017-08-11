Горячая десятка джекпотов в онлайн-казино: счастливчики сорвавшие миллионы

Все мы мечтаем стать миллионерами. А некоторые мечтают и становятся! Достаточно правильно выбрать онлайн слоты в виртуальном казино. Именно в ем можно выиграть миллионы долларов, передает Joinfo.ua.
Вы верите в удачу? Уже многим счастливчикам удалось озолотиться играя в виртуальном казино. Предлагаем вашему вниманию рейтинг самых крупных джекпотов в мире.
В июне 2016 года парню Равири Поу невероятно повезло в автомате Mega Moolah. Он выиграл больше 10,14 миллиона новозеландских долларов ( около 7,5 миллионов долларов США).
Австралиец сорвал куш в 10,5 миллионов австралийских долларов (7,86 миллиона долларов США). Парню удалось выиграть в «Бэтмене» с Хитом Леджером – The Dark Knight.
Судя по всему, Mega Moolah – самый щедрый автомат. В 2009 году 36-летний грек Georgios M сорвал банк в 6,3 миллиона евро ( 8,6 миллиона долларов). Мужчина просто хотел расслабится и вот как удача повернулась к нему, информирует журналист ДжоИнфоМедиа Ульяна Улиткина.
В 2012 году везучая шведка обменяла 50 евро на джекпот в размере 7,67 миллиона. Полученные деньги ушли на погашение долга по кредиту и семейный отпуск в Таиланде. Девушкам тоже везет!
Только в 2015 году слоту Hall of Gods удалось побить свой собственный рекорд. Это везунчик посчитал нужным остаться анонимным, но стоит сказать, он может позволить себе все.
Представляем вам самый большой прогрессивный джекпот, сорванный на мобильном устройстве – 7,9 миллиона евро( 8,82 миллионов долларов США) Банк в 2016 году достался игроку с ником D.P., о котором известно только то, что он играл с iPad. Известно, что счастливчик делал не большие ставки, но судьба вознаградила его миллионами.
Игровой автомат Mega Fortune расщедрился и в ноябре 2015 года. Счастливчику с ником Александру досталось 8,78 миллиона евро (9,57 миллиона долларов). Он просто решил немного поиграть ночью, пока его жена спала. Представьте ее шок после пробуждения.
Это первый в мире онлайн джекпот, который попал в Книгу рекордов Гиннеса. Анонимный везунчик из Норвегии сорвал куш в Mega Fortune 11,74 евро. Он перед рабочим днем решил сделать ставку и выиграл! Наверно в тот день он и уволился.
На этот раз повезло 40-летнему счастливчику из Финляндии. Поставив всего 25 центов, он выиграл целое состояние.
В 2015 щедрый автомат выдал британцу 17 879 645 евро. Еще один джекпот который попал в Книгу рекордов Гиннеса. Разбогатеть удалось 26-летнему Джону Хейвуду. Парню повезло буквально на 7 минуте игры. Он успел сделать только 25 вращений и поставить буквально 30 фунтов. Вот это удача!
Ранее мы сообщали, джекпот более чем миллион евро в лотерее My Million достался французу-безработному.