Кейт Миддлтон и Уильям Кембриджский объявлены преемниками королевы Елизаветы II - ИноСМИ





В четверг, 10 августа 2017 году в Королевском дворце Великобритании прозвучало важное заявление: Елизавета II лишила своего сына принца Чарльза короны и права на наследие престола, передает Joinfo.ua.

Дорогу молодым!

Как сообщают ИноСМИ, согласно решению Королевы, корона будет передана ее внуку Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон. По мнению Елизаветы II, новое поколение в лице Кейт и Уильяма станет гарантией процветания Дома Виндзоров на долгие годы.





"Ее Величество поняла, что Уильям и Кейт - это будущее. Она 65 лет просидела на престоле и хорошо понимает, что нужно, чтобы Дом Виндзоров выжил, и видит, что Уильям и Кейт имеют энергию и звездные качества, которые необходимы для выполнения публичного долга в современном мире. Королева Елизавета всегда будет делать то, что лучше для долгосрочного здоровья монархии", - цитируют британские СМИ слова приближенного к королеве источника.



Как отреагировал на решение властной матери принц Чарльз, пока неизвестно.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает Кейт Миддлтон не перестает удивлять общественность невероятно стильными нарядами.

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