Вирус в Турции 2017 последние новости на 11.08.2017: туристов пугают новостями об эпидемии





Стало известно, что министерство здравоохранения Турции запросило информацию о вирусе Коксаки. Для граждан России, имеющих явные признаки болезни и находятся на отдыхе в Турции, была создана горячая линия.Многие считают, что Турция не хочет потерять поток туристов и подорвать свою репутацию, поэтому старается скрыть эту ситуацию. Если власти страны признают существование эпидемии, ей придется возместить стоимость поездки российским туристам.Между тем, глава Управления культуры и туризма Антальи Аджара Ибрагим (Ибрагим Акар) после распространения этих слухов в России выступил с заявлением. Он отметил, что информация в российских СМИ об эпидемии в Турции не соответствует действительности. Представители власти заявили, что во всем средиземноморском регионе Турции нет эпидемии вируса Коксаки, это касается и Антальи.Тульские СМИ сообщили о маленьком туляке, подхватившем опасный вирус Коксаки на одном из турецких курортов. Мама с малышом приехали в престижный отель на побережье, чтобы отдохнуть, но буквально через пару дней тулячка забила тревогу: у мальчика воспалилось горло, на теле появилась зудящая сыпь, поднялась температура.По словам матери малыша, местный врач сначала решил не поднимать панику среди отдыхающих, заверил, что никакой опасности нет, и порекомендовал «не находиться долго на солнце». Опасность вируса Коксаки - в быстроте распространения. Зараза передается воздушно-капельным путем и грозит серьезными осложнениями, влияющими на работу внутренних органов.По словам экспертов, вирус наиболее опасен для детей, хотя взрослые его подхватить тоже могут. Сейчас случаи заражения инфекцией Коксаки зафиксированы практически во всех курортных городах Турции. После перенесения заболевания, вызванного вирусом Коксаки, у человека образуется стойкий иммунитет - повторное заражение исключено. Вакцины против этой заразы пока не существует.- Вирус Коксаки это типичный энтеровирус, имеющий банальную симптоматику в виде повышения температуры тела, слабости и головной боли. Иногда появляются расстройства со стороны ЖКТ, - объясняет врач-инфекционист, заведующая поликлиникой по обслуживанию взрослого населения ЦГКБ Джамиля Чуканова. - Могут появиться высыпания в виде пузырьков на руках, ногах и на слизистой рта. По большому счету, быстрое распространение инфекции обусловлено комфортными для нее условиями - это скопление народа, жаркая погода. Человек может перенести болезнь в легкой форме, не ощущая сильного дискомфорта, но при этом заразить окружающих. Профилактика в данном случае очень проста - гигиена, чистая питьевая вода, правильно обработанная еда. Смертельной опасности вирус Коксаки не несет и достаточно хорошо лечится при условии своевременного обращения в медицинское учреждение за квалифицированной помощью.

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