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Вирус 2017 в Турции сейчас: последние новости о вирусе Коксаки на сегодня, 11 августа


Вирус 2017 в Турции сейчас: последние новости о вирусе Коксаки на сегодня, 11 августа
Волна новостей об опасном вирусе началась 7 августа с публикации на сайте «РЕН ТВ» под заголовком «Турция скрывает эпидемию опасного вируса Коксаки на своих курортах». Телеканал сообщил о 30 заболевших только в одном из турецких отелей. Затем сообщения подхватили другие федеральные СМИ и соцсети. Сейчас данная волна лишь увеличивается изо дня в день.

Если вы не хотите подхватить вирус Коксаки, часто мойте руки, избегайте фаст-фуда, не разрешайте детям купаться в непредусмотренных для этого местах.

По словам специалистов, определенная активность вируса Коксаки наблюдалась в июне-июле. В августе также были отмечены случаи заражения, однако как показали эпидемиологические исследования, зараженные дети не выезжали из страны. Они общались с людьми, приехавшими из-за рубежа.

Коксаки относится к энтеровирусам. При оказании своевременной помощи больной быстро оправится от болезни.

Чаще заражаются дети. Болезнь сопровождается зудом и высокой температурой, приводит к нарушению работы желудочно-кишечного тракта.

Чаще всего больные получают лечение на дому. Возбудители болезни живут долго, в то же время они весьма чувствительны к солнечным лучам и дезинфицирующим средствам.

Ни в коем случае при обнаружении первых симптомов вируса Коксаки не следует заниматься самолечением. Лучше всего обратиться к специалистам за первой медицинской помощью.

Вирус Коксаки относится к возбудителям детских инфекций. Болезнь проявляется диареей и общей интоксикацией организма. Поэтому и советует при ухудшении самочувствия во время отдыха, либо по возвращении в Российскую Федерацию, срочно обратиться за врачебной помощью.


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