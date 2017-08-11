Гороскоп карьеры: где добьются успеха разные Знаки Зодиака





Не так давно мы уже рассказали, как влюбляются разные знаки Зодиака. А кем им работать, что делать, чтобы добиться успеха в работе? Информацией делится Joinfo.ua!

Овен

Овны, как известно, - упрямы и энергичны. Значит, легко добьются своего! Если, конечно, будут последовательны и терпеливы, а с этим уже сложнее… В любом случае, Овнам стоит быть предпринимателями, хирургами, массажистами, реабилитологами, полицейскими, военными, блогерами, спортивными комментаторами или юристами. В случае предпринимательства, кстати, все важные шаги лучше делать сразу, как можно скорее!

Телец

Тельцы очень стараются догнать остальных в области успеха — и это время наконец-то пришло! Не ругайтесь с теми, с кем имеете дело, и осенью все наладится. А быть Тельцу стоит программистом, дизайнером, поваром, финансистом, фермером, руководителем или политиком.

Близнецы

Близнецы, как известно, очень амбициозны. Но все равно стоит следовать советам знающих людей! Хотя и о своих талантах не забывайте, проявляйте их. А работать Близнецам следует журналистами, блогерами, пиарщиками, организаторами и ведущими шоу, переводчиками, писателями, актерами, гидами.





Рак

Сколько бы ни было новых проектов — надо делать! И все получится, притом даже быстрее, чем у других. Наибольшего успеха можете ждать в области интернет-продаж, фермерства или ухода за садом, кулинарии и рестораций, продажи недвижимости, диетологии.

Лев

Стоит работать как можно больше! Действовать согласно собственной интуиции! И тогда все получится, особенно в сферах: театра, реалити-шоу, клоунады, журналистики и пиара, работы с сердечно-сосудистой системой, с внешним видом, а также ювелирного дела.

Дева

Деве рекомендуется работать в спокойном ритме, никуда не спеша. Именно спокойная работа и даст вам успех! Рекомендуется работа программистом, аналитиком, специалистом по клинингу, ассистентом или помощником руководителя, преподавателем, библиотекарем.

Весы

Хватит сомневаться, берите и делайте! И наладьте отношения с коллегами, а то что-то они у вас какие-то прохладные наверняка… Займитесь дизайном, визажом, юриспруденцией, рекрутингом, живописью.

Скорпион

Не реагируйте на то, как окружающие вас достали! Все само рассосется, и люди станут более спокойными. А работать вам следует следователем, частным сыщиком, ученым, психиатром, судмедэкспертом, хирургом, сексопатологом, строителем, психоаналитиком или гипнотизером.





Стрелец

Займитесь получением дополнительных знаний! Лишний диплом и навыки вам не повредят. Можете попробовать стать: переводчиком, журналистом, кинологом, сотрудником зоомагазина, репетитором, блогером, социальным работником и даже проповедником!

Козерог

Наконец-то вы начали получить удовольствие от работы! Впрочем, есть и минусы: заметив это, начальство даст вам больше работы. Не бойтесь отказываться, когда устаете! А заниматься следует бухгалтерией, программированием, редактурой, организацией, а также ландшафтным дизайном или строительством.

Водолей

Не ввязывайтесь в аферы, а в остальном соглашайтесь на любые деловые предложения! И займитесь любой из этих сфер деятельности: экологией, работой спасателем, дипломатией, политикой, литературой, живописью, астрологией или предсказаниями.

Рыбы

Попробуйте заняться собственным делом, а не работать на начальство, не пожалеете! Рекомендуем вам: живопись, анимацию, фотографию, IT, психоанализ, работу барменом, ветеринарию, или даже уйти работать смотрителем маяка — тихо, спокойно и вокруг море.

Журналист ДжоИнфоМедиа Диана Линн советует: учитывайте также, как разные знаки Зодиака заряжаются энергией, и все ваши деловые планы несомненно реализуются!

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