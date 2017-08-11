Модные тренды: туфли на колесах от модного Дома Yves Saint Laurent

Креативные туфли, которые презентовал модный Дом Yves Saint Laurent, оказались настоящей неожиданностью даже для самых изобретательных и изощренных модниц, сообщает Joinfo.ua.

Красиво и травмоопасно

Правда, остается открытым вопрос насколько безопасным может стать передвижение по городу в столь необычных туфлях на высокой шпильке, оснащенных самыми настоящими колесами, наподобие роликовых коньков.

Идея выпустить столь необычную обувь для самых продвинутых модниц принадлежит креативному директору модного Дома Энтони Ваккарелло. Насколько это красиво и травмоопасно судить вам. Впрочем, красота требует жертв.

Напомним, японка Киото всегда переживала, что стук ее каблуков пугает голубей, которые разлетаются при ее приближении. Решить эту проблему девушка решила с помощью весьма необычных туфель, внешне не отличимых от упитанных голубей.

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