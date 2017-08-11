Вирус в Турции 2017: последние новости о вирусе Коксаки, что делать, чтобы не заболеть

Случаев массового заражения вирусом Коксаки среди путешественников в Турции текущим летом не наблюдается. Однако латвийка Екатерина убеждена, что ее сын заболел на курорте именно этим вирусом. В больнице и в отеле эту информацию не подтверждают. Но женщина узнала, что ее ребенок не единственный, кто заболел.Нужно понимать, что вирус Коксаки относится к возбудителям детских инфекций. Преимущественно проявляется нарушением работы кишечника, диареей, общей интоксикацией и характерной сыпью. Течение инфекционного процесса в целом благоприятное, но бывают случаи развития осложнений.Примечательно отметить, что турецкая сторона факт эпидемии отрицает. Однако вирус распространяется очень быстро, и сейчас заболевшие есть на всех морских курортах страны. Вот что рассказала москвичка Анна, вернувшаяся из Турции.Как заявил глава дирекции культуры и туризма провинции Анталья Ибрагим Аджар, ни о каких массовых заболеваниях, тем более эпидемии, даже речи нет. По его данным, случай произошел лишь с одной семьей из Украины, больше ни о каких заражениях информации нет.«Вирус Коксаки относится к группе энтеровирусов, коорые дают большое количество разнообразных клинических форм, и у Коксаки очень яркая клиническая форма. Она подробно описана и показана в Facebook в виде специфических высыпаний в области рук, ног и рта. Иногда они могут быть более распространены.Рост заболеваемости энтеровирусами, в том числе вызванной вирусами Коксаки, мы наблюдаем не первый год. Как минимум 5-7 лет рост заболеваний отмечается в летний период. Интересно, что если раньше заболевание считалось детской инфекцией, то сейчас мы наблюдаем явное увеличение количества пострадавших взрослых людей, в том числе целыми семьями. Вирус достаточно долго сохраняется на предметах обихода и руках, но он может находиться где угодно, даже в бассейне», - высказалась врач-инфекционист Ольга Голубовская.Чтобы не заболеть, медик советует людям в первую очередь более интенсивно соблюдать правила гигиены - постоянно мыть руки, не только перед едой, но и после посещения пространств с большим количеством людей. Чем больше скопления людей, тем больше возбудителя вируса. Кроме того, следует пить только безопасную кипяченную воду.Смертельным вирус Коксаки назвать нельзя. Дети или пожилые люди переносят его хуже взрослых, но это связано с их сопутствующими заболеваниями и сниженными адаптивными способностями. Если сравнивать Коксаки по распространенности с обычным гриппом, то грипп куда более опасен, уносит большее количество жизней и оставляет за собой больший шлейф из осложнений.Как отмечают врачи, инкубационный период заболевания от момента заражения до появления первых клинических симптомов составляет максимум 7 дней, но заболевание проявляется и быстрее. Тем не менее привезти заболевание все же можно, если человек заболевает перед отлетом. В Роспотребнадзоре проблему распространения вируса взяли на контроль, и просят россиян по горячей линии указывать состояние здоровья после возвращения, название туроператора и страховой компании.

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