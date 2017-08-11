Самые загадочные места в мире





Ученые порой находят странные вещи - например, кусок мяса в ирландском болоте, возрастом в пару тысяч лет. А порой им встречаются странные места. Мы решили ознакомить вас со списком самых странных мест в мире, предлагает Joinfo.ua!

Озеро Лох-Несс

В числе шотландских озер это одно из самых больших — по площади второе. А по глубине — самое большое не то что в Шотландии, но и во всей Великобритании, шутка ли, 230 метров глубины! Просто оно появилось в ледниковый период, притом в последний европейский. И с 565 года нашей эры появляются письменные упоминания: там кто-то живет! Шотландский фольклор предлагал истории о кельпи, монстрах, которые живут в воде. Несси, чудовище озера Лох-Несс, веками считалось такой же сказкой.

Сказку в загадку всегда превращают газеты! «Инвернесс курьер» в 1933 году опубликовал рассказ супругов МакКей с фотографиями Несси, плавающей в озере. И это было только начало: за последующие годы уже примерно три тысячи человек утверждали, что Несси показалась и им! Так что уже даже ученые решили: пожалуй, в ледниковый период зверюшку отрезало от моря, и она так и живет в озере. В ширину, говорят, Несси два метра, внешне — огромная улитка, шея у нее длинная, а скорость — десять миль в час. Верить ли этому, или слова ученых — такая же выдумка? Вам решать. Но Лох-Несс — очень красивое озеро, туда и съездить просто так можно.

Пустыня Наска

В этой пустыне жила индейская цивилизация. А сегодня, с высоты 600 метров, в ней видно на скалах рисунки, которым, по мнению ученых, уже очень много лет, так как появились они между третьим веком до нашей эры и восьмым — нашей. И ученые так и не поняли, как такие огромные картины получилось нарисовать одной линией! К тому же что там нарисовано? В основном — карта звездного неба, но сверху это больше похоже на сеть полос взлета и посадки. Так что предположения утверждают: это древние площадки для посадки космических кораблей, которые просто уже перестали летать на Землю.





Долина Безголовых

Хорошенькое названьице, правда? А золотоискателей в конце девятнадцатого века предупреждали — в эту канадскую долину лучше не соваться. Тем не менее они не послушались индейцев — и пропали, как и многие другие. Но люди видели поблизости их отделенные от тела головы — вначале видели, а потом уже не могли найти… Индейцы говорят, это все йети. А в наших краях полагают, что там просто переход в параллельный мир. Как бы там ни было, люди пропадают, их тела не находят. Факт остается фактом!

Подводные пирамиды Йонагуни

Эти пирамиды обнаружили водолазы в 1987 году. Находятся они на глубине от пяти до сорока метров, и представляют собой огромные платформы, столбы, ворота и ступеньки — все из камня. В теории, причиной их появления могла стать эрозия вследствие сильных потоков воды. Но слишком много квадратных углов эту самую теорию отрицают. При этом, если пирамиды строились не сразу под водой, но уровень моря Мирового океана должен был быть не менее чем на сорок метров ниже сегодняшнего! А это было десять тысяч лет назад… Значит, это японские пирамиды старше египетских.

Гозекский круг





Это древний солнечный храм, «солнечная обсерватория». Расположен в Германии, 75 метров в диаметре, деревянный палисад в 2,5 метра, в два круга. Тут трое ворот — на юго-восток, на юго-запад, на север. Датой постройки полагают 4900 год до нашей эры — то есть гораздо старше Стоунхенджа. В теории, храм был вовсе не обсерваторией и не солнечным календарем, а жертвенником, так как тут найден безголовый скелет. Ну, будем надеяться, что между Гозекским кругом и Долиной Безголовых нет портала, замечает журналист ДжоИнфоМедиа Диана Линн!

А также напоминает: хотя бы тот же кадр необычной молнии - то еще подтверждение, что на нашей планете еще очень много непознанного...

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