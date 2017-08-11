Холод или жара: что страшнее для здоровья человека





Что на планете глобальное потепление и идет повышение температур, все знают. Говорят, виновато Солнце. Но морозных регионов тоже остается немало! Что же страшнее, что быстрее убивает - холод или жара, решает разобраться Joinfo.ua.

Холод: что приводит к смерти

Если температура вашего тела упадет до 36 градусов (то есть не 36,6, а именно 36), начнут сжиматься мышцы вокруг шеи и плеч. Происходит это потому, что мозг получает сигнал немедленно сузить все капилляры на коже! Так что следующим этапом немеют руки и ноги.

Еще сорок пять минут на морозе — и температура будет составлять уже 35 градусов. Мышцы будут стараться согреться, сжимаясь и разжимаясь, так что организм начнет трясти. А дальше — больше, то есть меньше градусов температуры тела!

Ниже 34 уже как бы все — мозг прекращает нормально функционировать и соображать, где он, собственно говоря, находится. Ниже 32 человек впадает в ступор, из которого его, если вовремя спасти, будет очень сложно вытащить.





А если не успеть — ну, тогда температура тела понизится до 32 и ниже, и все, кровь сгущается, сосуды рук и ног, поскольку сужены, пытаются выдавить из себя жидкость, и не факт, что почки справятся с ее переработкой!

Начнутся галлюцинации, а примерно на температурном уровне 29,5 организм таки перестанет функционировать вообще. Но не стоит забывать, что это может наступить не сразу, и на тридцати с копейками организм как бы законсервируется, замедлив внутренние процессы до минимума.

Главное — не хоронить сразу переохлажденное тело, а изучить — может, это просто режим консервации включился?

Парадоксальное раздевание

Эта штука происходит с человеком на последних стадиях перед смертью. Организм от холода сужает сосуды, и в какой-то момент мышцы расслабляются. Кровь, которая циркулирует в теле, начинает резко приливаться к коже, и человек ощущает такой мощности прилив, что сбрасывает с себя одежду. Это, понятное дело, ускоряет приближение смерти.

Это заставляет теплую кровь, омывающую внутренние органы, хлынуть к периферийным тканям, и человек ощущает «горячую вспышку» — мощный прилив тепла.

Не отдавая отчета в том, что делает, человек судорожно срывает с себя одежду, чем еще больше усугубляет свое положение. Кроме того, возможно еще и терминальное копание — человек пытается инстинктивно зарыться в землю. Увы, она обычно в таких случаях тоже холодная…

Плюсы мороза

Холодный воздух на самом деле не вредный — если в меру. Все не вредно, если в меру! Холод обогащен кислородом, и потому мороз положительно влияет на кожу и, если он сухой, даже лечит бронхит! А также может снять головную боль или помочь при заболеваниях сердца.

А вообще тут все решает обмен веществ!

Например, обмен веществ чукчи вполне себе раза в полтора интенсивнее, чем у обычного человека. Тибетский монах может всю ночь просидеть в минимуме одежды при нулевой температуре. Ловцы жемчуга в Китае и Японии по нескольку часов проводят в воде при температуре +10.

Обмен веществ тренируется, и формируется под воздействием многих разных факторов. Потому все то, что мы писали, касается обычного жителя средней полосы.

А что же делает жара?





Если организм нагревается до 43 — то уже все, она уже ничего не делает, не с чем делать. Тепловой удар наступает после 41, и признаки все знают — лицо «горит», кожа сухая, болит и кружится голова, раздражительность просто неимоверная…

А после 42 начинаются повреждений мозга. Кстати, вся проблема — в потоотделении. За счет выработки пота кожа охлаждается, но и теряет человек до 3 литров жидкости в час, а насколько нужна вода в организме, мы прекрасно знаем.

Но сауна же такого эффекта не производит!

Потому что потоотделение существенно спасает. И не забывайте, что в сауне в перерывах между заходами обязательно пьют как можно больше чая или воды! Тем не менее, больше двадцати минут в сауне выдержать тоже невозможно без теплового удара, и вообще — ее стоит покидать сразу же, как стало не по себе.

Журналист ДжоИнфоМедиа Диана Линн искренне желает вам не перегреваться летом и не переохлаждаться зимой. Да и вообще - будьте осторожны, и все будет в порядке!

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