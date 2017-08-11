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ДТП в Китае: погибли 36 человек


ДТП в Китае: погибли 36 человек

Вчера вечером, 10 августа, в китайской провинции произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли 36 человек. Водитель автобуса по непонятным причинам на всей скорости врезался в стену на въезде в тоннель, передает Joinfo.ua.


Как это было


Известно, что автобус ехал из города Чэнду (провинция Сычуань) в город Лоян (провинция Хэнань) по скоростной дороге Пекин-Куньмин и, не притормозив, въехал в стену. Причины ДТП еще не установлены.


Количество пострадавших


На момент аварии в автобусе находилось 49 человек: 36 человек погибли и еще 13 травмированы. Все пострадавшие направлены в больницы. Детали трагедии расследуют.




Журналист ДжоИнфоМедиа Алла Омельченко напоминает, что на днях в Киеве произошла страшная авария, унесшая жизни 6 человек.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264902-news.html
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