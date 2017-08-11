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Интересные фото: портреты самых лучших и преданных друзей человека

Четверолапым друзьям человека посвящают стихи и песни и даже устанавливают памятники. Но чаще всего их увековечивают на снимках. Сегодня Joinfo.ua подобрал для вас серию фото, на которых улавливается индивидуальный характер каждого животного в его любви к человеку.


Дружба человека и собаки просматривается всюду: начиная от фото, где отснят пес – лучший друг охотника, очаровательные щенки или собака, наслаждающаяся лесной тишиной или первым снегом и заканчивая фото, на которых собаки открывают новый мир или резвятся на воде.


Впрочем, судите об этом сами.


Напомним, по необычным портретам собак от Тима Флэча можно судить об отношениях между человеком и его четвероногим другом.


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