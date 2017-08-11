Шедевры архитектуры: станции метро в разных странах

Сегодня Joinfo.ua расскажет о самых красивых в мире станциях метрополитена, которые достойны статуса шедевров архитектуры наравне со знаменитыми мировыми постройками, обозначенными в путеводителях must-see.

Каждая из представленных в галереи станций метрополитена имеет свою изюминку, в частности, метро Шанхая отличается высокой технологичностью, поездки в нем можно сравнить с полетом на межгалактическом корабле.

Метро Мадрида славится своей стерильностью, благодаря использованию исключительно экологических технологий при уборке всех 324 километров его тоннелей.

Метро Стокгольма отличается своей художественностью и представляет арт-площадку, на которой выставлены настенные рельефы, видеоинсталяции и скульптуры авторства 140 художников.

Тайбэйская подземка покоряет обилием света и красок. Украшенную витражами станцию метро «Бульвар Формоза» не зря называют самой стеклянной в мире из-за 600 кв. метров витражей на ней.

Метрополитен Москвы выглядит особо грандиозно и помпезно в сочетании элементов классицизма и московского барокко.

Напоминаем, запросы заказчиков и фантазии архитекторов находят воплощение в самых смелых и неординарных решениях.

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