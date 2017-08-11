Народные приметы: 11 августа





Как известно, Каллиник Киликийский жил в 3-4 веках н.э. Он проповедовал веру в Господа жителям города Анкира, за что и поплатился жизнью на Земле, передает Joinfo.ua.

Язычники не потерпели благих дел Калинника и привели его на суд. Игемон Сакердон приказал обуть проповедника в железные сапоги с торчащими гвоздями острием вовнутрь, а затем сжечь.

К тому же к этому времени начинает поспевать калина. Эту ягоду люди считали символом чистой и непорочной красоты. Из ягод калины варили варенье, компоты и кисели, начиняли пироги. Все знают, что калина обладает и целебными свойствами.

Калинниками также на Руси назвали утренние заморозки, а они уже случались. Морозы могли губительно влиять на оставшиеся хлеба на полях.

Наши предки также обращали внимание и на народные приметы о погоде. Если утром стоял туман и морок, значит, будет хороший урожай.

«Коли на Каллиника туман — припасай косы про овес с ячменем».



Уважайте и чтите народные приметы и традиции наших предков. Вам также будет любопытно узнать о народных приметах, которые помогут привлечь богатство.

Именинники: Александр, Вениамин, Константин, Кузьма, Михаил, Алексей, Анатолий, Николай, Роман, Серафима.

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