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Народные приметы: 11 августа


Народные приметы: 11 августа

Как известно, Каллиник Киликийский жил в 3-4 веках н.э. Он проповедовал веру в Господа жителям города Анкира, за что и поплатился жизнью на Земле, передает Joinfo.ua.


Язычники не потерпели благих дел Калинника и привели его на суд. Игемон Сакердон приказал обуть проповедника в железные сапоги с торчащими гвоздями острием вовнутрь, а затем сжечь.


К тому же к этому времени начинает поспевать калина. Эту ягоду люди считали символом чистой и непорочной красоты. Из ягод калины варили варенье, компоты и кисели, начиняли пироги. Все знают, что калина обладает и целебными свойствами.


Калинниками также на Руси назвали утренние заморозки, а они уже случались. Морозы могли губительно влиять на оставшиеся хлеба на полях.


Наши предки также обращали внимание и на народные приметы о погоде. Если утром стоял туман и морок, значит, будет хороший урожай.


«Коли на Каллиника туман — припасай косы про овес с ячменем».


Уважайте и чтите народные приметы и традиции наших предков. Вам также будет любопытно узнать о народных приметах, которые помогут привлечь богатство.


Именинники: Александр, Вениамин, Константин, Кузьма, Михаил, Алексей, Анатолий, Николай, Роман, Серафима.




Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/264884-news.html
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